"TRI STVARI SU MENE TU ZAPREPASTILE" Vučić o planovima blokadera za izbore i takozvanoj "studentskoj listi" – Ne žele da ljudi shvate da su PREVARA
On je komentarisao i reči blokaderskog analitičara Nikole Paruna da se ne sme otkriti ko će biti na takozvanoj studentskoj listi pošto je glavni cilj "rušenje režima".
- Pre svega, slušam šta kaže ovaj mladi čovek, bar mislim da je mlad, mada sam i za Đokića mislio da je mlad pa sam video da je stariji od mene osam godina. Mi ćemo svakako imati mlađu listu od njih. Ovde su me tri stvari zaprepastile. Prvo, otvorenost u tome da vi ni o čemu ne treba da govorite. Ni o zdravstvu, ni o spoljnoj politici, ni o jednoj od važnih tema. Zašto? Da neko ne bi shvatio da ste prevara, i da ćete da uništite zemlju - rekao je predsednik.
Aleksandar Vučić je dodao da mu, pod dva, upada u oči to što mnogi plediraju da su obrazovani i mladi, a uglavnom nisu ni jedno ni drugo.
- Oni koji nisu, uglavnom insistiraju na tome da su mladi i obrazovani, obratite pažnju - oni otvoreno govore da nije važno šta će biti u budućnosti Srbije. Oni ne znaju šta će da rade dan posle, Srbiju će da uvedu u neizvesnost. Oni ne mogu ni da se dogovore među sobom o bilo čemu. Prvo da se dogovorite oko Vlade, pa će da gone svakoga koga stignu. Jasno crtaju i stavljaju do znanja da će revolucionarna pravda da upravlja zemljom, a ne nezavisno sudstvo. Dakle sve što rade je ili protivzakonito ili protivustavno. I treće, u izjavi ovog mladog čoveka, vi vidite ništa osim patološke strasti i mržnje prema nekome. Bez velikih snova o budućnosti - rekao je predsednik.