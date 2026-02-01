Slušaj vest

On je komentarisao i reči blokaderskog analitičara Nikole Paruna da se ne sme otkriti ko će biti na takozvanoj studentskoj listi pošto je glavni cilj "rušenje režima".

- Pre svega, slušam šta kaže ovaj mladi čovek, bar mislim da je mlad, mada sam i za Đokića mislio da je mlad pa sam video da je stariji od mene osam godina. Mi ćemo svakako imati mlađu listu od njih. Ovde su me tri stvari zaprepastile. Prvo, otvorenost u tome da vi ni o čemu ne treba da govorite. Ni o zdravstvu, ni o spoljnoj politici, ni o jednoj od važnih tema. Zašto? Da neko ne bi shvatio da ste prevara, i da ćete da uništite zemlju - rekao je predsednik.

Aleksandar Vučić je dodao da mu, pod dva, upada u oči to što mnogi plediraju da su obrazovani i mladi, a uglavnom nisu ni jedno ni drugo.