Više javno tužilaštvo u Beogradu najodlučnije odbacuje netačne i proizvoljne tvrdnje koje je u svom saopštenju od 30. janaura 2026. godine izneo predsednik Visokog saveta tužilaštva Branko Stamenković, a koje predstavljaju njegovo viđenje krivične prijave koju je protiv njega podneo ministar pravde Nenad Vujić zbog krivičnog dela nesavestan rad u službi iz člana 361 Krivičnog zakonika.

- Najpre ukazujemo da je za prijavljeno krivično delo stvarno nadležno Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u skladu sa odredbama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije - saopšteo je iz tužilaštva:

Ministar pravde Nenad Vujić Foto: Kurir Televizija

- Upravo to odeljenje, odnosno postupajući javni tužilac započeo je postupanje po navedenoj krivičnoj prijavi tako što su skinuti pisani dokazi sa sajta VST, podnet VST zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja, pa prijavljenom Stamenkoviću upućen poziv za saslušanje u svojstvu osumnjičenog.

U konkretnom slučaju, kako se dalje navodi, radi se o obliku pomenutog krivičnog dela za koji je predviđen tzv. skraćeni postupak, tako da se preduzimaju dokazne radnje, a za njihovo preduzimanje je prema odredbama Zakonika o krivičnom postupku dovoljan stepen sumnje - osnovi sumnje.

- U konkretnom slučaju osnovi sumnje proizilaze iz krivične prijave, a iz odluke Ustavnog suda od 15. januara 2026. godine i osnovana sumnja, jer je taj sud ocenjivao i pisane dokaze i postupanje Branka Stamenkovića i utvrdio nezakonito postupanje koje se ogleda u pokušaju da bez kvoruma za odlučivanje u VST na silu proglasi osporene rezultate za izborne članove VST iz reda javnih tužilaca - saopšteno je.

Branko Stamenković Foto: Beta / Milan Obradović

Takođe VJT u Beogradu odbacuje tvrdnje Branka Stamenkovića da postupa pristrasno na njegovu štetu, zbog čega je prijavljeni tražio od Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac da izvrši uvid u spise predmeta ovog tužilaštva i odredi drugo javno tužilaštvo da postupa po toj prijavi, suprotno odredbama ZKP koje regulišu tu materiju.

- U konkretnom slučaju reč je o zloupotrebi okolnosti da prijavljeni Branko Stamenković ima svakodnevni kontakt sa Vrhovnim javnim tužiocem, koja je na njegov zahtev zloupotrebila svoja hijerarhijska ovlašćenja tražeći na uvid spise predmeta od VJT u Beogradu sa ciljem da predmet oduzme od VJT u Beogradu i dodeli u rad drugom javnom tužilaštvu koje bi ga - po njenom nalogu, rešilo po Stamenkovićevoj volji - saopšteno je.

VJT u Beogradu ukazuje da je odbilo da dostavi spise predmeta Vrhovnom javnom tužiocu jer je ona takođe član VST po funkciji i najverovatnije ima neposredna saznanja u vezi sa predmetom postupka, tako da će se vrlo verovatno ukazati potreba da bude ispitana kao svedok.

- Cilj ovakvog postupanja Vrhovne javne tužiteljke je da se oduzme predmet od VJT u Beogradu i da se samim tim prijavljeni Branko Stamenković stavi u povoljan položaj u odnosu na sva ostala lica koja imaju status prijavljenih ili osumnjičenih i koji nemaju mogućnost da izaberu koje javno tužilaštvo će postupati protiv njih i na koji način će predmet biti rešen - navodi se:

- Pored toga, saopštenje Branka Stamenkovića predstavlja i otvoren pritisak i targetiranje glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu Nenada Stefanovića za kojeg prijavljeni tvrdi da krši zakon na njegovu štetu i da je pristrasan, za šta nema realnog osnova jer glavni javni tužilac uopšte ne postupa u predmetu, pa mu tako nije ni poslao poziv za saslušanje osumnjičenog, kako Stamenković tvrdi, već je to učinio postupajući javni tužilac.

Nenad Stefanović Foto: screenshot Pink

Najzad, zabrinjava okolnost da neko ko je zaposlen u javnotužilačkoj organizaciji skoro 30 godina ne zna ko i kako utvrđuje osnove sumnje i da je moguće da i ministar podnese krivičnu prijavu, a ne samo organ Ministarstva unutrašnjih poslova koji otkriva učinioce krivičnih dela, jer ispoljava ozbiljan nivo nestručnosti za obavljanje javnotužilačke funkcije.