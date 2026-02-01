Slušaj vest

Od kontroverznog hrvatskog novinara Domagoja Margetića, i blokaderi su digli ruke uverivši se da je reč o čoveku koji je izbačen iz Hrvatskog novinarskog društva zbog kršenja statuta tamošnjeg udruženja.

Naime, na društvenoj mreži X objavljeno je pitanje: Zašto Domagoja Margetića ne doživljavaju kao novinara u Hrvatskoj, a odmah potom dat je i odgovor u vidu fotografije sa koje se može pročitati saopštenje Hrvatskog društva novinara u kojem se navodi odluka da se Margetiću prekine članstvo u Hrvatskom novinarskom društvu.

Foto: Screenshot

Ko je Domagoj Margetić

Margetićeva novinarska karijera obeležena je brojnim kontroverzama. U javnosti se prvi put pojavio početkom 90-ih godina kao mladi HDZ-ov jurišnik i predsednik “Hrvatske mladeži Republike Hrvatske”. Za sebe je tvrdio da je bio svojevrsni “hrvatski Šindler”, član tajne specijalne službe koja je spašavala Srbe iz neokupiranih delova Hrvatske, te da je svojevremeno radio na sklanjanju dokumentacije Ivana Krajačića Steve, jednog od najmoćnijih ljudi jugoslavenskog obaveštajnog aparata. Sa HDZ-om se formalno razišao 1997. godine i od tada se počeo predstavljati kao nezavisni istraživački novinar, s tim što se u više navrata bezuspešno pokušavao vratiti u politiku, objavila je pre neki dan Istraga.ba.

U februaru 2007. Haški tribunal ga je osudio na tri meseca zatvora i novčanu kaznu od 10.000 evra zbog nepoštovanja suda jer je otkrio identitet zaštićenih svedoka u procesu protiv Tihomira Blaškića.

U junu 2023. Margetić, koji se ranije izjašnjavao kao Jevrejin, ponovo je privukao pažnju javnosti kada je objavio da je u manastiru Tavna kod Bijeljine primio pravoslavnu veru.

Poslednja u nizu kontroverzi jesu njegove tvrdnje o „vikend-snajperistima“ u Sarajevu - tzv. Sarajevo safari.