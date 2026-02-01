Slušaj vest

Savez koji je nastao u hladnoratovskoj logici "kolektivne odbrane" suočava se sa dubokim unutrašnjim pukotinama: političkim, vojnim, ekonomskim i vrednosnim. Rat u Ukrajini, povratak Donalda Trampa na svetsku scenu, otvorene podele između Evrope i SAD, zamor od rata, energetske krize, rast suverenizma i pitanja - dovode u pitanje samu svrhu NATO-a.

Da li svedočimo kraju jednog saveza, njegovoj radikalnoj transformaciji ili samo privremenoj krizi pre novog preuređenja globalne moći, za Kurir televiziju u Pulsu Srbije vikend kod Krune Une Mitrović, govorili su Srbislav Filipović, politički analitičar i Ljuban Karan, nekadašnji potpukovnik KOS-a .

Bezbednosni problem za jednu veliku silu

Kako Ljuba Karan ističe, NATO pakt odavno nema stvarni razlog da postoji.

- Današnji problemi koji su nastali, odnosno sukob Rusije - ranije Sovjetskog Saveza - u velikoj meri su rezultat širenja NATO-a na istok. U tome, u suštini, nema ničeg spornog. Neko će reći da su se države dobrovoljno priključivale NATO savezu, i to jeste tačno. Međutim, takvo širenje stvara ozbiljan bezbednosni problem za jednu veliku silu, što na kraju dovodi do kriza koje se rešavaju vojnim sredstvima. Isto bi se dogodilo i u obrnutom slučaju, kada bi se ruski uticaj širio ka američkim granicama - rekao je Karan i dodao:

"Postoje ozbiljni tehnički problemi u NATO paktu"

Kako Karan tvrdi, NATO je danas praktično nesposoban da donese ijednu odluku oko koje bi se sve članice usaglasile.

- Vidimo i danas da Sjedinjene Američke Države preduzimaju mere kako ni Rusija ni Kina ne bi došle u neposrednu blizinu njihovih granica, a primer za to je i pitanje Grenlanda. Druge velike sile postupaju na sličan način i čini mi se da se Tramp, Putin i ostali lideri velikih sila međusobno dobro razumeju kada je reč o bezbednosnim interesima i odnosima moći. NATO je vojna alijansa koja odluke donosi konsenzusom, a tvrdim da je NATO danas praktično nesposoban da donese ijednu odluku oko koje bi se sve članice saglasile.

"Moramo da sagledamo određene pozitivne aspekte"

NATO kao savez, kao i svaka velika sila, može svoju moć iskoristiti ili zloupotrebiti, naveo je Srbislav Filipović.

- Svaka organizacija, kao i svaki čovek, ima svoje mane. Svaka država ima svoje mane i slabosti. Mane se uvek mogu lako pronaći i sve se može zloupotrebiti, pa tako i oružje, kao što se mogu zloupotrebiti moć i uticaj bilo koje organizacije ili države. NATO kao savez, Varšavski pakt nekada, kao i svaka velika sila, uključujući SAD, mogu svoju moć koristiti ili zloupotrebiti, ili je koristiti za ciljeve koje su planirali, bez obzira na to da li su ti ciljevi javno deklarisani ili ne - rekao je Filipović i dodao:

"Nema jasne perspektive za promene"

Kako je Filipović istakao, zbog bombardovanja Jugoslavije '99. godine, u našem javnom mnjenju postoji izrazito negativna percepcija NATO saveza.

- NATO savez je, u svom izvornom obliku, koncipiran kao odbrambeni savez, pre svega protiv Varšavskog pakta i uticaja Sovjetskog Saveza. Vidimo i da su Ujedinjene nacije došle u stanje ozbiljne paralize. Često čujemo ocene da su danas postale gotovo besmislena organizacija, jer nisu u stanju da donesu ključne odluke. Sistem kolektivne bezbednosti ne funkcioniše kako je zamišljen: sastanci se svode na međusobne optužbe i propagandu jedne ili druge strane, dok stvarnog sadržaja i delotvornog delovanja gotovo da nema. Ne vidimo jasnu perspektivu u kojoj bi se, na osnovu onoga što danas imamo pred sobom, stvari suštinski promenile u decenijama koje dolaze.

