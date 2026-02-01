Slušaj vest

Prema poređenju, prosečna penzija u Hrvatskoj ne uspeva da pokrije oko 40 odsto procenjenih troškova života starijih osoba, koji uključuju stanovanje, hranu, komunalne usluge i druge osnovne potrebe.

Zanimljivo je da se Srbija na ovoj listi nalazi znatno iznad mnogih zapadnih zemalja u kojima su penzije veće, ali su veći i troškovi.

Po tom merilu srpski penzioneri su pretekli i one iz Nemačke, Norveške, Crne Gore, Luksemburga, Mađarske, Slovenije i Hrvatske, koja je zadnja na listi.

Studija pod nazivom "Hoće li penzije pokriti moj penzionerski život? Godišnji troškovi naspram državnih penzija u Evropi" pokazuje da troškovi značajno prevazilaze iznos penzija u mnogim zemljama, te da penzioneri moraju da traže dodatnu finansijsku podršku, putem štednje, porodice ili dodatnih izvora prihoda.

Samo u četiri zemlje, Rumuniji, Češkoj, Poljskoj i Španiji, penzioneri mogu biti zadovoljni jer uspevaju da pokriju većinu svojih troškova bez dodatnih prihoda, preneo je Jutarnji list.

Rast penzija u Srbiji

Konstantan rast penzija koji je zabeležen u Srbiji poslednjih nekoliko godina nekada je bio samo pust san za najstarije sugrađane. Početak godine doneo je novo uvećanje od 12, 2 odsto, a tako će se nastaviti i tokom 2026. godine.

Od januara 2026. godine prosečna penzija u Srbiji povećana je za oko 6.000 dinara mesečno, što znači dodatnih 72.000 dinara tokom cele godine. Ali, to nije bilo jedino povećanje i kako je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučićpenzije će nastaviti značajno da rastu i tokom ove godine.

Penzije u Srbiji kontinuirano rastu i u realnom iznosu, a država je od 2020. isplatila i oko 650 evra jednokratnih davanja za najstarije sugrađane. Sa povišicom od 12, 2 odsto, koje je kako je rekao predsednik Vučić najveće u istoriji Srbije, prosečna decembarska penzija uvećana je za 6.180 dinara u odnosu na novembar i sada iznosi oko 56.838 dinara.

Vučić je više puta istakao da se nakon stabilizacije srpske ekonomije sada vraća dug penzinerima kroz najveća povećanja penzija do sada.