SRPSKI PENZIONERI BOLJE RANGIRANI I OD NEMAČKIH I NORVEŠKIH, HRVATI NA ZADNJEM MESTU: Novo istraživanje izazvalo šok u Zagrebu!
Prema poređenju, prosečna penzija u Hrvatskoj ne uspeva da pokrije oko 40 odsto procenjenih troškova života starijih osoba, koji uključuju stanovanje, hranu, komunalne usluge i druge osnovne potrebe.
Zanimljivo je da se Srbija na ovoj listi nalazi znatno iznad mnogih zapadnih zemalja u kojima su penzije veće, ali su veći i troškovi.
Po tom merilu srpski penzioneri su pretekli i one iz Nemačke, Norveške, Crne Gore, Luksemburga, Mađarske, Slovenije i Hrvatske, koja je zadnja na listi.
Studija pod nazivom "Hoće li penzije pokriti moj penzionerski život? Godišnji troškovi naspram državnih penzija u Evropi" pokazuje da troškovi značajno prevazilaze iznos penzija u mnogim zemljama, te da penzioneri moraju da traže dodatnu finansijsku podršku, putem štednje, porodice ili dodatnih izvora prihoda.
Samo u četiri zemlje, Rumuniji, Češkoj, Poljskoj i Španiji, penzioneri mogu biti zadovoljni jer uspevaju da pokriju većinu svojih troškova bez dodatnih prihoda, preneo je Jutarnji list.
Rast penzija u Srbiji
Konstantan rast penzija koji je zabeležen u Srbiji poslednjih nekoliko godina nekada je bio samo pust san za najstarije sugrađane. Početak godine doneo je novo uvećanje od 12, 2 odsto, a tako će se nastaviti i tokom 2026. godine.
Od januara 2026. godine prosečna penzija u Srbiji povećana je za oko 6.000 dinara mesečno, što znači dodatnih 72.000 dinara tokom cele godine. Ali, to nije bilo jedino povećanje i kako je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučićpenzije će nastaviti značajno da rastu i tokom ove godine.
Penzije u Srbiji kontinuirano rastu i u realnom iznosu, a država je od 2020. isplatila i oko 650 evra jednokratnih davanja za najstarije sugrađane. Sa povišicom od 12, 2 odsto, koje je kako je rekao predsednik Vučić najveće u istoriji Srbije, prosečna decembarska penzija uvećana je za 6.180 dinara u odnosu na novembar i sada iznosi oko 56.838 dinara.
Vučić je više puta istakao da se nakon stabilizacije srpske ekonomije sada vraća dug penzinerima kroz najveća povećanja penzija do sada.
- Nismo bili fer prema penzionerima pre 3, 4, 5 godina, dok smo podizali ekonomiju, sada im vraćamo, sada je povećanje penzija 12,2 odsto. Penzija lekara pre 2012, 2013, 2014. godine, svejedno, bila je 56.000 dinara. Penzija lekara specijaliste je danas oko 156.000.dinara - rekao je svojevremeno predsednik.