Centralna izborna komisija u Prištini proglasila je konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora održanih 28. decembra prošle godine na Kosovu i Metohiji, ali nije potvrdila izbor devet poslanika Srpske liste u budućem sazivu centralne skupštine. Srpska lista je uložila žalbu na ovakvu odluku za koju je jedan od lidera ove stranke Igor Simić rekao da je sramna i da predstavlja kontinuitet pritiska na srpsku zajednicu na KiM.

Jalova predstava

Direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić ocenjuje za Kurir da je ovo nastavak institucionalnog cirkusa u Prištini koja uporno smišlja nove načine da izazove tenzije.

- S druge strane, prištinske vlasti hoće da pokažu kako njihove kobojagi institucije funkcionišu kada je ugrožen interes srpskog naroda. I onda će u sledećoj iteraciji da se usvoji žalba Srpske liste i to je procedura koju smo videli više puta. To je jedan Kurtijev igrokaz i manipulacija. Nažalost, to su sve jalove predstave koje upravo suprotno govore. Govore o degradaciji svih mogućih institucija na KiM u kontekstu da se u nečemu što je čisto i vrlo jasno svima stvara određena dilema koja naravno da ne može da opstane, ali zahteva u svakom slučaju našu reakciju. I to je ono što u stvari predstavlja ovakav potez, želju da se iritira srpska zajednica i da se fingira rad institucija - smatra Miletić.

Dejan Miletić Foto: Kurir Televizija

On napominje da Aljbin Kurti i njegovo Samoopredeljenje ne mogu da se pitaju o činjenici da srpska zajednica dominantno podržava Srpsku listu.

- Niko njih tu ne pita nego oni stalno prave određene tenzije i to ne može da prođe bez reakcije naše na takva omalovažavanja volje naroda. I onda onda oni vremenom posle to je jeftina manipulacija i Kurtijeva smicalica koja, kao što smo videli više puta, nema ni sadržaj ni težinu i zato ponovo neće proći. Njih uopšte ne interesuje ni istina ni pravda ni pravo nego se eto tako igraju sa tim institucijama, prave neki privid rada, a sve zarad dodatnih tenzija kojima šalju poruku srpskom narodu - zaključuje Miletić.

Revanšizam i pakost

I politikolog Ognjen Gogić smatra da je sve ovo politička igra koja predstavlja vrstu pakosti i revanšizma.

Ognjen Gogić Foto: Kurir Televizija

- Ustavni sud praktično je obavezao albanske stranke, pre svega pobednika izbora Samoopredeljenje, da u sledećem ciklusu glasaju za potpredsednika iz Srpske liste. U suprotnom, ne može da se konstituiše Skupština Kosova i da se izabere vlada. Tako da je ovo, zapravo, jedna vrsta pakosti i revanšizma. Postoji trka s vremenom, jer kosovska skupština mora do kraja februara da izglasa budžet, a do početka marta predsednika. Tako da ovakvim postupcima albanske partije zapravo same sebi prave problem, ovo se njima može vratiti kao bumerang - objašnjava Gogić.

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković upozorio je da je odluka da članovi Samoopredeljenja u CIK-u ne priznaju izborni rezultat Srpske liste pokušaj da se poništi volja skoro 43.000 Srba koji su glasali za ovu političku partiju.

Na dešavanja u Prištini reagovao je i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić koji je upozorio da je ovo još jedan ozbiljan udar na politicka prava srpskog naroda na Kosovu.

Marko Đurić Foto: Ministarstvo spojnih poslova

- Posebno zabrinjava cinjenica da se ovakav potez dešava upravo u trenutku kada EI zapocinje proces ukidanja mera prema vladi Aljbina Kurtija, što se pokazuje kao korak koji ocigledno nije doprineo obustavi pritisaka na Srbe i druge nevecinske nacionalne zajednice na Kosmetu, niti je najava njihovog ukidanja doprinela smirivanju prilika ili poštovanju demokratskih standarda - napisao je Đurić na Iksu.