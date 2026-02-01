"ŠTA GOD DA SE DOGODI, BILO GDE, SVE ĆE DA OBRNU NAOPAČKE" Vučić poručio: Sve što je uspeh države, okriviće državu! (VIDEO)
"Pre nekoliko dana ljudi iz UKP-a su našli pet tona droge neke. Mi sproveli tu akciju, oni kažu pošto to nije na naslovnoj strani nekog od tabloida, kažu to je država nešto petljala sa tim", rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarišući nedavnu veliku akciju policije, ističući da će neki svaki uspeh države videti kao njen neuspeh.
- Šta god da se dogodi, bilo gde da se dogodi, oni će sve da obrnu naopačke, i za sve što je uspeh države da okrive državu.
Predsednik je prethodno istakao i da su ga tri stvari kod blokadera zaprepastile.
- Prvo, otvorenost u tome da vi ni o čemu ne treba da govorite. Ni o zdravstvu, ni o spoljnoj politici, ni o jednoj od važnih tema. Zašto? Da neko ne bi shvatio da ste prevara, i da ćete da uništite zemlju - rekao je predsednik.
Vučić je dodao da mu, pod dva, upada u oči to što mnogi plediraju da su obrazovani i mladi, a uglavnom nisu ni jedno ni drugo.
- Oni koji nisu, uglavnom insistiraju na tome da su mladi i obrazovani, obratite pažnju - oni otvoreno govore da nije važno šta će biti u budućnosti Srbije. Oni ne znaju šta će da rade dan posle, Srbiju će da uvedu u neizvesnost. Oni ne mogu ni da se dogovore među sobom o bilo čemu. Prvo da se dogovorite oko Vlade, pa će da gone svakoga koga stignu. Jasno crtaju i stavljaju do znanja da će revolucionarna pravda da upravlja zemljom, a ne nezavisno sudstvo. Dakle sve što rade je ili protivzakonito ili protivustavno. I treće, u izjavi ovog mladog čoveka, vi vidite ništa osim patološke strasti i mržnje prema nekome. Bez velikih snova o budućnosti - rekao je predsednik.