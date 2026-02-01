Slušaj vest

"Pre nekoliko dana ljudi iz UKP-a su našli pet tona droge neke. Mi sproveli tu akciju, oni kažu pošto to nije na naslovnoj strani nekog od tabloida, kažu to je država nešto petljala sa tim", rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarišući nedavnu veliku akciju policije, ističući da će neki svaki uspeh države videti kao njen neuspeh.

- Šta god da se dogodi, bilo gde da se dogodi, oni će sve da obrnu naopačke, i za sve što je uspeh države da okrive državu.

Predsednik je prethodno istakao i da su ga tri stvari kod blokadera zaprepastile.

- Prvo, otvorenost u tome da vi ni o čemu ne treba da govorite. Ni o zdravstvu, ni o spoljnoj politici, ni o jednoj od važnih tema. Zašto? Da neko ne bi shvatio da ste prevara, i da ćete da uništite zemlju - rekao je predsednik.

Vučić je dodao da mu, pod dva, upada u oči to što mnogi plediraju da su obrazovani i mladi, a uglavnom nisu ni jedno ni drugo.