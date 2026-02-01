Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće turskom predsedniku Redžepu Tajipu Erdoganu zbog saobraćajnih nesreća u Turskoj.

- Sa tugom sam primio vest o teškim saobraćajnim nesrećama u Turskoj - poručio je Vučić i dodao:

- Predsedniku i porodicama stradalih upućujem iskreno saučešće, a narodu Turske izraze solidarnosti u ovim teškim trenucima. Povređenima želim brz oporavak.

Podsetimo, najmanje 16 ljudi je poginulo, a više desetina povređeno u dve odvojene saobraćajne nesreće koje su se dogodile u blizini Antalije, kada se prevrnuo putnički autobus, i u provinciji Burdur, gde su se direktno sudarila dva automobila.

U teškoj saobraćajnoj nesreći u turskoj provinciji Antalija, kada je putnički autobus sleteo s puta i prevrnuo se nakon što vozač nije uspeo da savlada krivinu, poginulo je najmanje devet ljudi uz veći broj povređenih.