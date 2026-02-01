Slušaj vest

Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovacza sutra je, kako Kurir saznaje, sazvala sastanak sa temom izmena Zakona o javnom tužilaštvu.

Vrhovna javna tužiteljka prema rečima sagovornika iz vrha pravosuđa, čini sve da pokuša da nastavi sa osporavanjem suvereniteta Narodne skupštine i njenih nadležnosti povodom usvojenih izmena zakona.

Na sastanak su, kako nezvanično saznajemo, pozvana četiri glavna apelaciona tužioca iz Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca, ali su pored njih pozvani i glavni tužioci za organizovani kriminal i ratne zločine što, prema rečima sagovornika iz pravosuđa predstavlja presadan "budući da tužilac za organizovani kriminal i tužilac za ratne zločine nikada nisu prisustvovali kolegijumima koje je Dolovac održavala sa apelacionim tužiocima, niti su njih dvojica nekome hijerarhijski nadređeni".

- Pored njih na sastanak je pozvan i predsednik VST Branko Stamenković preko kojeg Dolovac već godinama manipuliše radom tog Saveta, a koji se kao i ona javno suprotstvlja sprovođenju novousvojenih izmena zakona - tvrdi sagovornik.

Sa druge strane, kako dodaje, vrhovna tužiteljka na sastanak nije pozvala nijednog glavnog tužioca iz viših javnih tužilaštava koji jesu nadređeni osnovnim tužilaštvima.

- Sve navedeno izaziva sumnju u cilj ovog sastanka, i sve više liči, pokušaj izazivanja pravosudnog puča - tvrdi sagovornik i dodaje:

- Ne samo da Dolovac nastavlja sa osporavanjem suvereniteta Narodne skupštine i zakona koji joj oduzimaju apsolutnu moć u tužilaštvu i prebacuju deo njenih ovlašćenja Visokom savetu tužilaštva, ona istovremeno blokira i ponavljanje tužilačkih izbora na pojedinim biračkim mestima u skladu sa odlukom Ustavnog suda.

Kako objašnjava, Dolovac u preko predsednika VST Branka Stamenkovića ignoriše odluku Ustavnog suda i blokira na taj način ne samo rad Saveta već i konstituisanje njegovog budućeg saziva sa novoizabranim članovima iz reda javnih tužilaca.