Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević postavio je Dinka Gruhonjića na mesto reagujući na njegove izjave date Slobodnoj Bosni da će država zube slomiti u Novom Sadu, gde će se kako je Gruhonjić rekao "obračunati sa srpskim kleronacionalizmom".

- Dinko Gruhonjić je ponosan što nosi "divno ime Dinka Šakića". Dinko Gruhonjić je za jednostrano proglašenu "nezavisnost Kosova" rekao da je reč o "istorijskoj pravdi". Dinko Gruhonjić je žalostan što se Vojvodina nalazi u Srbiji.