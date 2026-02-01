Slušaj vest

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević postavio je Dinka Gruhonjića na mesto reagujući na njegove izjave date Slobodnoj Bosni da će država zube slomiti u Novom Sadu, gde će se kako je Gruhonjić rekao "obračunati sa srpskim kleronacionalizmom".

- Dinko Gruhonjić je ponosan što nosi "divno ime Dinka Šakića". Dinko Gruhonjić je za jednostrano proglašenu "nezavisnost Kosova" rekao da je reč o "istorijskoj pravdi". Dinko Gruhonjić je žalostan što se Vojvodina nalazi u Srbiji.

- Njegovi napadi na predsednika Aleksandra Vučića, napadi su blokadera na ustavni poredak, na srpsko pravo da imamo svoju državu, na našu nezavisnost. I svako ko sebe smatra Srbinom, a blokader je, treba dobro da se zapita - kako je završio u pokretu koji vodi jedan Dinko Gruhonjić? I za sprovođenje čijih ideja se zapravo bori?- napisao je Vučević na društvenoj mreži X.

Ne propustitePolitikaVUČEVIĆ O REKTORU ĐOKIĆU: "Rektor koji je blokirao Univerzitet sada predaje lekcije o obrazovanju!"
Miloš Vučević
Politika"BLOKADERIMA NIŠTA NIJE SVETO" Vučević zgrožen izjavom Teodorovića: Ni deca, ni porodica, ni crkva, ni narod
Milos Vučević (9).jpg
Politika"U ĐILASOVO VREME SU ALBANCI PROGLASILI NEZAVISNOST NA KIM" Vučević odbrusio Đilasu: Najprikladnije je "Dragane lopove"
Zrenjanin 17 godina SNS-a Srpska napredna stranka Miloš Vučević (11).jpeg
Politika"ĐILAS LAŽIMA POKUŠAVA DA PRIKRIJE BANKROT" Vučević o sramnim uvredama: Građani Srbije dobro pamte ko je delio otkaze i zaduživao zemlju
Doček srba sa KIM Kosova SRBI (6).jpeg