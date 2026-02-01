Slušaj vest

Blokaderski medij "Vreme" i novinarka Jovana Gligorijević 2021. godine su negativno pisali o rektoru Vladanu Đokiću, te ga nazvali i "čovekom vlasti", podsetila je večeras predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić u emisiji "Hit tvit".

Naime, kako je Brnabić ispričala, kada je rektor Đokić pobedio Ivanku Popović naslov je glasio: "Što vlast želi, vlast i dobije!"

Đokić je tada predstavljen kao čovek vlasti, otkrila je Brnabić.

- Rektor Đokić je takav čovek i karakter. Principi mu ne znače ništa, u svakom smislu je karijerista. Podsetila sam se danas kako je krenula njegova rektorska karijera, pošto je on pre toga u dva mandata, uz podršku Srpske napredne stranke, bio dekan Arhitektonskog fakulteta. Dakle, uz podršku Srpske napredne stranke. Njemu je tada Srpska napredna stranka bila najbolja na svetu. Aleksandar Vučić mu je bio najveći vizionar. On je išao, mislim, hvalio je od Zvezdana Terzića preko Bratislava Gašića, da ne pričam posle kad sam ja postala predsednica Vlade i da ne pričam šta je sve, u kakvim superlativima pričao o Aleksandru Vučiću - rekla je Brnabić, pa nastavila:

Foto: Printskirin

- Ali, tada je njemu kao karijeristi bila važna ta fotelja. Nakon dve fotelje dekana Arhitektonskog fakulteta poželeo je fotelju rektora Beogradskog univerziteta. Tada je akademska zajednica većinom, to je bila 2021. godina, podržala Ivanku Popović. Za njen drugi rektorski mandat, dakle ona je već bila rektor Beogradskog univerziteta, za njen drugi rektorski mandat je senat podržao Ivanku Popović. Ali prvi put, ja mislim, u istoriji Beogradskog univerziteta, savet Beogradskog univerziteta nije poštovao odluku senata i došlo je do preglasavanja. I prvi put u istoriji Beogradskog univerziteta, Vladan Đokić je izabran, u stvari izabran je rektor koga senat nije podržao, senat je podržao Ivanku Popović - ispričala je Ana Brnabić.

Brnabić je potom podsetila na tekst iz tog vremena koji je, kako je otkrila, pisala Jovana Gligorijević.

- Ona je ukratko objasnila šta se desilo. Naslov je "Što vlast želi, vlast i dobije". Tako da je Vladan Đokić tada praktično izbacio Ivanku Popović, svoju koleginicu, iz trke računajući da ga baš briga šta senat kaže i kako senat glasa. Njemu je njegova fotelja bila važnija i tada je Srpska napredna stranka bila najbolja na svetu. Kao i kada je trebao da se bira za drugi mandat rektora Beogradskog univerziteta. E, sada nama blokaderi žele da objasne da je on taj koji je novo lice, neiskaljano, neisprljano, visokomoralno, sa neverovatnim principima. Takav čovek. Da se setimo, dakle, samo ko je Vladan Đokić i šta je sve bio spreman da uradi za svoje funkcije, za svoje fotelje - zaključila je Brnabić.