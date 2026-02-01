Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i svake nedelje, sumirao je učinjeno u poslednjih sedam dana.

- Srbija nema pravo na neodgovorne poteze. Svaka odluka koju donosimo mora da znači miran san za naše ljude i stabilnost za zemlju koju gradimo. U teškim vremenima ne pobeđuju velike reči, već strpljenje, rad i odgovornost - poručio je Vučić i dodao:

- Moja obaveza je da Srbija bude sigurno mesto za život danas i to ostane u godinama koje dolaze. Tu odgovornost nosim lično i ne prebacujem je ni na koga drugog. Znam da ljudi ne traže obećanja, već iskrenost i rezultate. Zato nastavljamo da radimo sa jasnim ciljem da Srbija ide napred i da se sačuva ono najvažnije, a to su mir i sigurnost za sve naše građane - poručio je predsednik.

