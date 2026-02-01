"Meni neko da odredi da li ću ja da potpišem neki zakon, ili ne? Ko misli da je to moguće, taj nije normalan", izjavio je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić .

- Ja sam slobodni, najslobodniji predsednik u svetu. Donosim odluke u skladu s ustavnim ovlašćenjima, u skladu sa potrebama naroda, potrebama građana Srbije. Meni neko da odredi da li ću ja da potpišem neki zakon ili ne. Vi ljudi niste normalni kada tako mislite da je moguće. Ja ću da saslušam svakoga, a odluku donosim ja. I nema tu velike filozofije - dodao je predsednik.