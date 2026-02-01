Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je večeras, gostujući na TV Pink, da će se ići na post festum analizu (naknadna analiza događaja, obično preduzeta kada je za reakciju već prekasno, prim. aut.) Venecijanske komisije u vezi sa pravosudnim zakonima nedavno usvojinim u parlamentu, ističući da uvek postoji spremnost da se razgovara sa Evropskom unijom i da se brane zakoni jer, kako je navela, urađena je dobra stvar za građane Srbije.

Brnabić je navela da su kritike kada je reč o tim zakonima bile kao prepisane iz blokadersko-tajkunskih medija i da mnoge stvari koje su bile primećene — ne stoje.

- Na početku je bilo, ukidate Tužilaštvo za organizovani kriminal. Sada je — vi ne ukidate Tužilaštvo za organizovani kriminal, nego ćete tek da ga ukidate. Ja iskreno sumnjam da je tu mnogo ljudi uopšte pročitalo izmene i dopune zakona. Mislim da kritikuju kao što kritikuju sve - rekla je Brnabić na TV Pink.

Kako je ocenila, opozicija nije bila potkovana za raspravu u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

- Mi ćemo sad raditi svakako onaj mehanizam koji postoji — post festum analiza Venecijanske komisije koji je takođe normalan i uobičajen. I samo da kažem da nam sve te pridike drže ljudi koji su Ustav menjali, ovi blokaderi iz bivše vlasti, čitav Ustav su menjali bez jedne javne rasprave, bez ikakvog uvida javnosti, bez jedne javne konsultacije, bez konsultacije sa Venecijanskom komisijom ili sa Evropskom unijom - rekla je Brnabić i ocenila da je reč o licemerju.

Brnabić je istakla da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u pravu i da je trebalo da se ide na javnu raspravu.

- Trebali smo da imamo, i žalim što nismo imali javnu raspravu, zato što ja mislim da su to dobra rešenja i trebali smo javno da se borimo za to - rekla je Brnabić.