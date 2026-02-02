"DOBRO JUTRO, GOSPODINE PREDSEDNIČE! JA SAM LUKA" Robot pozdravio Vučića, pa se rukovali! Jelek mu lepo stoji, još samo kolo da nauči da igra! (FOTO, VIDEO)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas u Kineskom kulturnom centru u Novom Beogradu prezentaciji robota kompanije AGIBOT Innovation.
Kineski predstavnici su rekli da imaju i robote u vidu malih i velikih pasa u zavisnosti od potreba i njihovih funkcija, a neki teže i po 100 kilograma. Na prezentaciji je prikazan i robot panda.
Vučiću je potom predstavljen i robot humanoid, visok 170 cm.
- Dobro jutro, gospodine predsedniče, ja sam Luka, pozdravio je robot Vučića i predstavio mu se na šta su mu predstavnici kineske kompanije rekli da oni mogu da služe najpre za doček gostiju i razna predstavljanja jer mogu da predstave ogromnu količinu informacija.
Robot je Vučiću poželeo toplu dobrodošlicu i rekao mu da je predsednik koji poštovan kao pragmatičan lider ali i po snažnoj posvećenosti ekonomskom razvoju i međunarodnoj saradnji. Robot mu je kazao i da mu je drago što može da pozdravi lidera koji je poznat po tome što podjednako poštuje i napredak i ljude, te da je Srbija prepoznata kao most u inovacijama ka Evropi. Robot mu je na kraju poželeo toplu dobrodošlicu i rekao da je počastvovan njegovom posetom.
- Čvrst stisak ima, rekao je Vučić posle rukovanja s robotom Lukom posle čega je grupa robota obučena u srpske jeleke izvela kineski tradicionalni ples a potom i nešto komplikovaniji grupni u ritmu pop muzike gde su svi bili potpuno usklađeni.
- Super je ovaj robot, nasmejao se predsednik i dodao: Zadivljen sam, ali ovo čoveka malo i uplaši!
"Hvala Luki na prezentaciji, jelek mu lepo stoji"
- Hvala Luki na prezentaciji i lepim rečima koje je uputio Srbiji. Čvrst stisak ruke ima, jelek mu lepo stoji, još samo kolo da nauči da igra.
Ovakav razvoj tehnologije je zaista fascinantan i izuzetno važan za industriju budućnosti. Hvala Agibotu što ste mi ovo pokazali, nastavljamo da radimo zajedno!, poručio je predsednik Vučić posle prezentacije robota kineske kompanije AGIBOT Innovation u Kineskom kulturnom centru u Beogradu.
Rečeno je i da mogu da govore bilo koji jezik, po potrebi, uključujući i srpski.
Kineski proizvođači kažu da su samo prošle godine proizveli 5.000 robota od kojih je svaki posebna stanica koja može da služi u industriji i obavlja zahtevne poslove umesto ljudi. Ukupno su ih dosad proizveli 13.000 jer su, kako je rečeno, start-ap kompanija.
Vučić će prisustvovati i sastanku s predstavnicima kompanija Minth group i AGIBOT innovation.
Prezentacija je održana u 10 časova, u Kineskom kulturnom centru u Novom Beogradu.
