Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas u Kineskom kulturnom centru u Novom Beogradu prezentaciji robota kompanije AGIBOT Innovation.

Kineski predstavnici su rekli da imaju i robote u vidu malih i velikih pasa u zavisnosti od potreba i njihovih funkcija, a neki teže i po 100 kilograma. Na prezentaciji je prikazan i robot panda.

Vučiću je potom predstavljen i robot humanoid, visok 170 cm.

- Dobro jutro, gospodine predsedniče, ja sam Luka, pozdravio je robot Vučića i predstavio mu se na šta su mu predstavnici kineske kompanije rekli da oni mogu da služe najpre za doček gostiju i razna predstavljanja jer mogu da predstave ogromnu količinu informacija.

Robot je Vučiću poželeo toplu dobrodošlicu i rekao mu da je predsednik koji poštovan kao pragmatičan lider ali i po snažnoj posvećenosti ekonomskom razvoju i međunarodnoj saradnji. Robot mu je kazao i da mu je drago što može da pozdravi lidera koji je poznat po tome što podjednako poštuje i napredak i ljude, te da je Srbija prepoznata kao most u inovacijama ka Evropi. Robot mu je na kraju poželeo toplu dobrodošlicu i rekao da je počastvovan njegovom posetom.

- Čvrst stisak ima, rekao je Vučić posle rukovanja s robotom Lukom posle čega je grupa robota obučena u srpske jeleke izvela kineski tradicionalni ples a potom i nešto komplikovaniji grupni u ritmu pop muzike gde su svi bili potpuno usklađeni.

- Super je ovaj robot, nasmejao se predsednik i dodao: Zadivljen sam, ali ovo čoveka malo i uplaši!

"Hvala Luki na prezentaciji, jelek mu lepo stoji"

- Hvala Luki na prezentaciji i lepim rečima koje je uputio Srbiji. Čvrst stisak ruke ima, jelek mu lepo stoji, još samo kolo da nauči da igra.

Ovakav razvoj tehnologije je zaista fascinantan i izuzetno važan za industriju budućnosti. Hvala Agibotu što ste mi ovo pokazali, nastavljamo da radimo zajedno!, poručio je predsednik Vučić posle prezentacije robota kineske kompanije AGIBOT Innovation u Kineskom kulturnom centru u Beogradu.

Rečeno je i da mogu da govore bilo koji jezik, po potrebi, uključujući i srpski.

Kineski proizvođači kažu da su samo prošle godine proizveli 5.000 robota od kojih je svaki posebna stanica koja može da služi u industriji i obavlja zahtevne poslove umesto ljudi. Ukupno su ih dosad proizveli 13.000 jer su, kako je rečeno, start-ap kompanija.

Vučić će prisustvovati i sastanku s predstavnicima kompanija Minth group i AGIBOT innovation.

Prezentacija je održana u 10 časova, u Kineskom kulturnom centru u Novom Beogradu.

