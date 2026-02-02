Slušaj vest

Sportisti su u 3 ujutro sleteli na aerodrom u Zagrebu, gde su ih dočekali navijači koji su pevali Tompsonove pesme, ali i ministar sporta Tonči Glavina, kao i poslanik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić.

Kako pišu hrvatski mediji, želja samih igrača, štaba i rukometnog saveza je da im Marko Perković Tomspon peva na dočeku, zbog čega se više gradova ponudilo da im organizuje doček uz ustaškog pevača.

Hrvatska Zagreb doček rukometaši
Foto: screenshot YT/vecernji

I sam Tompson se uključio putem video poziva da razgovara sa hrvatskim igračima.

Navijači koji su ih dočekali su nosili zastave sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni", i pevali su ustaške pesme, a Mlinarić je rekao da su: "pobedili komuniste, pobedili i četnike", i da će na kraju "pobediti i sektu".

Ovo je još samo jedan u nizu primera da ustaštvo u Hrvatskoj, članici Evropske unije, neometano cveta i još dobija podršku od samih predstavnika vlasti.

Kapiten traži doček sa Tompsonom

Kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Ivan Martinović rekao je da se on i njegova "momčad" ne mešaju u politiku, ali da su zaslužili doček u Zagrebu na kom bi pevao Tompson

- Borili smo se na terenu i mislim da smo zaslužili da dobijemo lijep doček s našom željom da bude i Marko Perković Thompson na Trgu s nama - izjavio je Martinović na aerodromu.

Ne propustitePolitika"ODNOS PREMA SRBIMA U HR SE NEĆE PROMENITI" Vučić prokomentarisao protest u Kninu: nemaju smisao u političkom delovanju ukoliko nije protiv Srba
Screenshot 2026-01-27 110757.png
PolitikaPOLITIČKI MANEKEN KOJI SE KRIJE ISPOD STOLA: Dok blokaderi obigravaju oko Picule, hrvatski "Jutarnji list" ga ŽESTOKO PONIZIO! "Niko ga ne čita i ne pita"
Skupština Srbije Tonino Picula Parlamentarna delegacija EU (10).jpeg
PolitikaNEMA KRAJA SRAMOTI! NOVO USTAŠKO DIVLJANJE U SPLITU: Pogledajte kako je izgledao Tompsonov koncert - mladi Hrvati uzvikivali "za dom spremni" (VIDEO)
marko perković Thompson
Politika"DOK FAŠIZAM BESNI U HRVATSKOJ, VI STE ZAUZETI KRITIKOVANJEM SRBIJE" Brnabić se javno obratila EU: Dozvolite da čujemo vas kako branite najosnovnije vrednosti!
Ana Brnabić