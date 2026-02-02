USTAŠKO DIVLJANJE NA DOČEKU RUKOMETAŠA U ZAGREBU! I ministri pevali Tompsonove pesme, "evropska" Hrvatska i zvanično slavi IDEOLOGIJU SMRTI (VIDEO)
Sportisti su u 3 ujutro sleteli na aerodrom u Zagrebu, gde su ih dočekali navijači koji su pevali Tompsonove pesme, ali i ministar sporta Tonči Glavina, kao i poslanik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić.
Kako pišu hrvatski mediji, želja samih igrača, štaba i rukometnog saveza je da im Marko Perković Tomspon peva na dočeku, zbog čega se više gradova ponudilo da im organizuje doček uz ustaškog pevača.
I sam Tompson se uključio putem video poziva da razgovara sa hrvatskim igračima.
Navijači koji su ih dočekali su nosili zastave sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni", i pevali su ustaške pesme, a Mlinarić je rekao da su: "pobedili komuniste, pobedili i četnike", i da će na kraju "pobediti i sektu".
Ovo je još samo jedan u nizu primera da ustaštvo u Hrvatskoj, članici Evropske unije, neometano cveta i još dobija podršku od samih predstavnika vlasti.
Kapiten traži doček sa Tompsonom
Kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Ivan Martinović rekao je da se on i njegova "momčad" ne mešaju u politiku, ali da su zaslužili doček u Zagrebu na kom bi pevao Tompson.
- Borili smo se na terenu i mislim da smo zaslužili da dobijemo lijep doček s našom željom da bude i Marko Perković Thompson na Trgu s nama - izjavio je Martinović na aerodromu.