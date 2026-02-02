- Ljudi, oni malo površniji, kažu: "Gotovo je, već je pao". A oni uzdržaniji kažu: "Nije pao, ali stvar se prelomila". I onda se stvara utisak da su desetine procenata naprednjačkih birača promenile stranu. E, to nije tačno - rekao je Vukadinović i dodao da se vidi i da je očigledno da (Vučić) nije pao.

- Ali je opasno samozavaravanje tipa "gotov je, samo mu još nisu javili" i slično. Nije tačno da niko nije umoran, svi su umorni. Nije tačno da su resursi i energija, ti energetski, beskonačni. Na ovoj strani nisu, ali to je ono što je normalno i neminovno. Ono što pak nije neminovno, nije bilo nužno, a nije, rekao bih, ni normalno i nije dobro, ako je stvarno cilj da, da srušite ovu vlast, onda to je ova, kako bih rekao, jurnjava za... ne, ovo šiljenje ražnja za zecom koji je još uvek u šumi, a to je otprilike ono što se dešavalo - poručio je Vukadinović.