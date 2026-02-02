Slušaj vest

On je u izjaviza RTS pojasnio je da je rok u kojem je trebalo da VST poništi i ponovi izbore na pojedinim biračkim mestima protekao i to ne samo po prvoj odluci Ustavnog suda, već da će sutra proteći i po drugoj odluci tog suda kojom su odbačene žalbe tužilaca.

- Ja molim Visoki savet tužilaštva, zaista molim, bolje je da oni vrše svoju ustavnu nadležnost, nego da to neko drugi čini umesto njih. Po članu 104 Zakona o Ustavnom sudu propisano je da Vlada obezbeđuje izvršenje ne samo ove odluke nego i svake druge odluke Ustanog suda koja se ne poštuje - naglasio je Vladan Petrov.

U tom smislu napomenuo je da postoji i podrška najviše sudske instance na evropskom nivou - Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu koji je pre nekoliko dana odbacio predstavku dvoje tužilaca koji su se žalili protiv postupanja Ministarstva pravde i Ustavnog suda.

- Time smo dobili dodatni vetar u leđa - dakle radimo po pravilima sktruke, a ne po pravilima politike bilo čije, naročito ne ulične ili pojedinih medija - istakao je predsednik Ustavnog suda.

Osvrćući se na pojedine zahteve za njegovo razrešenje koji su usledili nakon pogrešnog interpretiranja njegovih navoda, on je ocenio da su ti zahtevi legitimni i da svi mogu da traže razrešenje.

- Ali ja molim sudije i tužioce, moje studente i njihove roditelje sudije i tužioce da pročitaju moj neveliki i jasno urađen intervju "Politici" gde odgovaram na pitanje urednika i objašnjavam šta je po Ustavu i zakonu. Razrešenje jeste moguće kada je reč o sudiji koji povredi ustavnu zabranu političkog delovanja - to je osnov za njegovo razrešenje u zakonom propisanom postupku i o tome odluku ne donosi politička vlast-kako su pojedini interpretirali, ne donosi predsednik Republike, već Visoki savet sudstva koji čine šest sudija, predsednik Vrhovnog suda i četiri istaknuta pravnika. Za odluku o razrešenju potrebna je većina 8 od 11 članova - naveo je Petrov.

On je zapitao kako je moguće da su pojedini mediji, pojedine nevladine grupe uključujući i sudiju Miodraga Majića to interpretirali drugačije.