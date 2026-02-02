Slušaj vest

Sinoć se dogodio pokušaj razbojništva, kada je jedan napadač, uz pretnje pištoljem i mačetom, pokušao da iznudi novac.

Prema svedočenju očevidaca, napadač je ušao u objekat i tražio novac uz pretnje "daj pare" i "upucaću te", držeći pištolj u ruci.

U trenutku incidenta reagovao je Dragoslav Pavlović, koji je uspeo da napadaču iz ruke oduzme pištolj i baci ga dalje, čime je sprečena eskalacija nasilja.

Kako se navodi, napadač je kod sebe imao i mačetu, koju je pokušao da upotrebi dok je gurao kasu, računar i inventar objekta.

Nakon što je razoružan, napadač je izbačen iz dragstora, a o događaju je odmah obaveštena policija.

Iz Policijske uprave Niš potvrđeno je da je zbog pokušaja razbojništva uhapšeno lice Lj. M., koje je privedeno u rekordno kratkom roku, a dalji rad na utvrđivanju svih okolnosti incidenta je u toku.