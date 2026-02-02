Slušaj vest

- Posle šest meseci zatvorskog i kućnog pritvora nastavljam da poštujem odluke suda i mirno učestvujem u postupku. Vremenom će činjenice govoriti same - napisao je Tomislav Momirović na svom instagram profilu.

Viši sud u Beogradu ukinuo je kućni pritvor bivšim ministrima Goranu Vesiću, Tomislavu Momiroviću i ostalim osumnjičenima da su vršenjem koruptivnih krivičnih dela prilikom projekta "Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na relaciji Novi Sad- Subotica-državna granica (Kelebija)", oštetili budžet.