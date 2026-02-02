Slušaj vest

Iako je Grad Zagreb počeo sa organizacijom dočeka, nisu pristali da Tompson nastupi na glavnom trgu, zbog čega je Hrvatski rukometni savez odlučio da dočeka neće biti.

Ipak, Vlada Hrvatske je direktno preuzela organizaciju dočeka, pogazila odluku gradskih vlasti i organizovaće doček na Trgu bana Jelačića u centru Zagreba, sa sve Tompsonom.

To je potvrdio ministar sporta Hrvatske Tonči Glavina, koji je bio među zvaničnicima koji su dočekali rukometaše.

- Grad Zagreb je rekao ne sportu, rukometašima, narodu i proslavi naših vrhunskih sportskih uspeha. Ovo nam je neprihvatljivo i veoma smo tužni. Vlada voli sport i kaže da sportu, da rukometašima, narodu, hrvatskim patriotskim pesmama. Doneli smo odluku i vlada, zajedno sa HRS-om, danas u 18 časova organizuje veličanstven doček za rukometaše na Trgu bana Josipa Jelačića. Pozivamo sve građane da se pridruže divnoj atmosferi.

Na pitanje da li će Marko Perković Tompson nastupiti, rekao je da će sve želje rukometaša biti ispunjene.

Podsećamo, sportisti su u 3 ujutro sleteli na aerodrom u Zagrebu, gde su ih dočekali navijači koji su pevali Tompsonove pesme, ali i ministar sporta Tonči Glavina, kao i poslanik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić.

I sam Tompson se uključio putem video poziva da razgovara sa hrvatskim igračima.

SDP: Plenković nije normalan

Iz Socijaldemokratske partije Hrvatske su se oglasili saopštenjem.

- Plenković nije normalan. Ovo nema baš nikakve veze sa sportom, ovo je državni udar radikalne i desne Plenkovićeve Vlade na lokalnu samoupravu.

- Svaka čast sportašima na bronzi, to je ogroman uspeh, ali sve to je pokvario Plenković koji u prvi plan gura jednog izvođača kojeg stavlja iznad cele nacije. Inače, što se tiče dotičnog izvođača, da je s njegove strane bilo stvarnog poštovanja prema igračima i navijačima, Tompson bi uzeo gitaru, dočekao rukometaše na aerodromu i otpevao im tu jednu pesmu.

SDP poručuje: budi normalna Hrvatska - napisali su na Facebooku, a izjavu potpisuje i predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić.

Žarko Puhovski: Neuki rukometaši rasprodaju svoju medalju desničarskim ekstremistima

Žarko Puhovski, politički analitičar iz Hrvatske, ocenio je da se Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba "doveo u poziciju iz koje ne može da popusti" i da su se svi u Hrvatskoj nekako navikli da "o svemu odlučuje HDZ" odnosno premijer Andrej Plenković.

- Bio je predviđen razuman kompromis da Nenad Ninčević otpeva pesmu "Ako ne znaš što je bilo". Međutim, ljudi iz rukometa, osnaženi osvojenom medaljom, odlučili su da oni treba da diktiraju uslove, suprotno demokratski izabranom gradonačelniku. Mislim da je prednost na strani gradonačelnika, kakav god da jeste - komentariše prof. dr. sc. Žarko Puhovski.

- Pozitivno u svemu tome jeste što se brzo pokazalo da se to jedinstvo koje se formira oko reprezentacije za koju i ja navijam, zajedno sa navijačima ustaške ideologije kojima je Tompson važniji od rukometa, raspalo u par minuta upravo zbog Tompsona. Priča o tome da sport treba depolitizovati pogrešna je ako se zapravo radi o kontroli patriotizma - navodi Puhovski.

Žarko Puhovski Foto: Printscreen Jutarnji

Puhovski ocenjuje da su se svi "nekako navikli - posebno članovi HDZ‑a, da HDZ, odnosno Plenković, odlučuje o svemu".

- To bi moglo da navede HDZ na još jedan korak udesno, što će se pokazati veoma pogrešnim sa stanovišta njihovih interesa. Ali uveren sam da će već danas Plenković tačno u podne veoma oštro napasti Tomaševića, od čega on može imati samo koristi. Možda bi bilo dobro da premijer, za promenu, pozove građane na Trg Marka Marulića da podrže rukometaše - kaže Puhovski.

Prema njegovom mišljenju, o tome treba što pre sprovesti ozbiljnu anketu među građanima Zagreba.

- Smušeni rukometaši i oni oko njih stalno sebe doživljavaju kao predstavnike nacije s velikim "N", a moj osećaj je da bi ozbiljna anketa, istraživanje javnog mnjenja, pokazalo da se radi o dvema pozicijama s uporedivom snagom i prihvatljivošću za građane. Jednima je dosta Tompsona, a drugima je dosta zabrana Tompsona. Naravno, stvarni politički i društveni problemi pri tome se neometano nastavljaju u pozadini – predlaže Puhovski.

Dodaje da se u Hrvatskoj očigledno smatra da je sport domen desnice.

1/9 Vidi galeriju Tompson koncert Foto: Goran Mehkek / imago stock&people / Profimedia

- I dok god bude tako, ponavljaće se obrazac u kojem politički neuki rukometaši rasprodaju svoju medalju desničarskim ekstremistima u pozadini. Od ovoga imaju korist i Možemo! i desnica desnije od HDZ‑a, a štetu će trpeti pre svega HDZ, jer se, po ko zna koji put, radi o nečemu što je ljudima važno, a o čemu HDZ ne odlučuje - poručio je Puhovski.

- Voleo bih da ovo bude početak nove dodatne društvene polarizacije, jer suština društva je sukob, ali me brine primitivna izvedba te polarizacije. To znači da će se ponovo po gradu motati crnokošuljaši i crnokapucineri, a s druge strane će levica organizovati "marševe za mir". To me zabrinjava jer smo radikalno patriotskom interpretacijom sportskih događaja u nizu situacija ostali na nivou prividnog jedinstva. Dobro je da je ovde konačno priznato da je to samo privid - naveo je Puhovski.

Skrenuo je i pažnju na to da niko nije osudio grupu "navijača" Hajduka koji su bili spremni da putuju 650 kilometara kako bi kod Tuzle napali navijače zvezde.

- Ministar pravde je čak javno rekao da će Hrvatska učiniti sve da zaštiti svoje državljane u Tuzli, umesto da zatraži njihovo krivično gonjenje. Jedan čovek je još uvek u komi, a 14 ih je u pritvoru. Nikakve reakcije na to nije bilo jer se stvorila fama da su fudbal, rukomet i drugi sportovi u kojima smo uspešni izvan područja slobodne rasprave - zaključuje Puhovski.

Kapiten traži doček sa Tompsonom

Kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Ivan Martinović rekao je da se on i njegova "momčad" ne mešaju u politiku, ali da su zaslužili doček u Zagrebu na kom bi pevao Tompson.