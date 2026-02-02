Slušaj vest

- Hvala Luki na prezentaciji i lepim rečima koje je uputio Srbiji. Čvrst stisak ruke ima, jelek mu lepo stoji, još samo kolo da nauči da igra. Ovakav razvoj tehnologije je zaista fascinantan i izuzetno važan za industriju budućnosti. Hvala Agibot što ste mi ovo pokazali, nastavljamo da radimo zajedno - istakao je Aleksandar Vučić.

Podsećamo, Vučiću je po dolasku u centar predstavljen humanoidni robot, visok oko 170 cm.

- Dobro jutro, gospodine predsedniče, ja sam Luka, pozdravio je robot Vučića i predstavio mu se na šta su mu predstavnici kineske kompanije rekli da oni mogu da služe najpre za doček gostiju i razna predstavljanja jer mogu da predstave ogromnu količinu informacija.

