Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas prezentaciji robota kineske kompanije AGIBOT Innovation u Kineskom kulturnom centru u Beogradu.
Fascinantan razvoj tehnologije
VUČIĆ PODELIO UTISKE POSLE SASTANKA SA ROBOTOM LUKOM: Čvrst stisak ruke ima, jelek mu lepo stoji, još samo kolo da nauči da igra (VIDEO)
- Hvala Luki na prezentaciji i lepim rečima koje je uputio Srbiji. Čvrst stisak ruke ima, jelek mu lepo stoji, još samo kolo da nauči da igra. Ovakav razvoj tehnologije je zaista fascinantan i izuzetno važan za industriju budućnosti. Hvala Agibot što ste mi ovo pokazali, nastavljamo da radimo zajedno - istakao je Aleksandar Vučić.
Podsećamo, Vučiću je po dolasku u centar predstavljen humanoidni robot, visok oko 170 cm.
- Dobro jutro, gospodine predsedniče, ja sam Luka, pozdravio je robot Vučića i predstavio mu se na šta su mu predstavnici kineske kompanije rekli da oni mogu da služe najpre za doček gostiju i razna predstavljanja jer mogu da predstave ogromnu količinu informacija.
