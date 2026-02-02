Slušaj vest

Ministar pravde Nenad Vujić, povodom poziva da prisustvuje sednici Visokog saveta tužilaštva (VST) 6. februara, uputio je dopis predsedniku i članovima Saveta, u kojem ih je obavestio da neće biti u mogućnosti da prisusvuje sednici zbog već zakazanog službenog puta u inostrastvo.

U istom dopisu se ministar pravde, kako je saopšteno, osvrnuo na tačku dnevnog reda sednice u vezi sa ostavkom dela članova Izborne komisije VST i upućivanja poziva za imenovanje novih, napominjući da to predstavlja kršenje zakona i izigravanje odluke Ustavnog suda Republike Srbije koja je konačna, obavezujuća i izvršna.

- Kao član VST po položaju, smatram svojom obavezom da još jednom skrenem pažnju na nepostupanja po odluci Ustavnog suda Republike Srbije, kojom je naloženo ponavljanje izbora za članove VST iz reda javnih tužilaca na određenim biračkim mestima. Svako izigravanje odluke Ustavnog suda predstavlja direktno kršenje Ustava i zakona - naglasio je ministar pravde.

Takođe, istakao je da podnošenjem ostavki članovi Izborne komisije ne mogu narušiti načelo kontinuiteta vršenja te funkcije, bez obzira na razloge za podnošenje ostavke.

Ovo je, kako je napomenuo, naročito važno imajući u vidu hitnost sprovođenja izbornog procesa za izbor članova VST iz reda javnih tužilaca, kao i obavezu izvršenja odluka Ustavnog suda.