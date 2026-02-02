Slušaj vest

Prof. dr Boris Đinđić, odbornik Srpske napredne stranke u Skupštini grada Niša i član Glavnog odbora SNS, održao je u prostorijama Gradskog odbora konferenciju za novinare na kojoj je ukazao da ponašanje dr Dragana Milića, kojim želi da ostvari jeftine političke ciljeve i poene, ozbiljno ugrožava funkcionisanje državne klinike na kojoj radi, uz kršenje svih etičkih postulata lekarske struke.

Đinđić je raskrinkao i politiku laži koju doktor Milić već mesecima vodi i pokušava da obmane javnost Niša zarad kratkotrajnih i jeftinih političkih poena, uporno izbegavajući da odgovori na pitanja o ulozi Barona u njegovoj političkoj organizaciji i čemu je bilo namenjeno dva miliona evra od šverca 39.000 boksova cigareta!

Prof. dr Boris Đinđić ukazao je i na zloupotrebe u političke svrhe zdravstvene ustanove koju Milić vodi i pacijenata koji su svoje živote i zdravlje poverili zdravstvenom sistemu Srbije, očekujući poštovanje privatnosti i dostojanstva, a dobili iznošenje u javnost podataka o intervenciji koja je izvršena, strane lekare bez licence za rad u Srbiji i korišćenje opreme koja nije nikada uvedena u registar UKC Niš i ne poseduje sertifikat o atestiranju i servisiranju.

- Milić je dozvolio da se snimaju pacijenti, da se operacione sale koriste za političku propagandu i da u javnost iznosi podatke o intervenciji koja je na njegovoj klinici izvršena nad suprugom odbornika SNS - naveo je prof. dr Boris Đinđić, zbog čega je tražio da se u okviru sistema Univerzitetskog kliničkog centra Niš protiv Milića pokrenu odgovarajući postupci i utvrdi odgovornost za ozbiljne zloupotrebe.

Foto: Sns

Đinđić je javnost upozorio i na laži koje Milić iznosi poslednjih meseci, a sve kako građanima ne bi saopštio činjenice u vezi sa ulogom njegovog najbližeg saradnika Barona, koji je u pritvoru, u finansiranju njegove kampanje i političkih aktivnosti.

- Majstor manipulacije, doktor Milić, koji svoje nastupe redovno koristi za iznošenje neistina i dezinfekcija, prevazišao je sebe samog tvrdnjom da je vlast smestila generala Simovića u kućni pritvor sa nanogicom po ekspresno sprovedenom sudskom postupku, baš u trenutku kada se general nalazio u društvu mnogih uglednih građana Niša, čak i funkcionera SNS - istakao je Đinđić poslednju u nizu Milićevih laži i dodao:

- Miliću ne smeta što se zarad borbe za vlast udružio sa najgorim neprijateljima srpskog naroda koji su za račun stranih gazda srpske generale u vrećama isporučivali Hagu, već ih abolira tvrdnjom da je Srbija gora i od Haškog tribunala - zaključio je Đinđić.

Dr Dragan Milić i Baron Foto: Printskrin

On je podsetio da je Milić na sednici Skupštine grada lagao o povećanju plata direktora javnih preduzeća za procenat veći od dozvoljenog.

Prof. Đinđić naveo je da SNS, kao državotvorna stranka koja Srbiju unapređuje radom i rezultatima, ima i obavezu da građane upozorava na one koji svoju politiku ne zasnivaju na činjenicama i istini, već na zloupotrebama, manipulacijama i lažima.