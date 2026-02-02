Slušaj vest

Rekordna zaplena pet tona marihuane u okolini Kruševca i hapšenje osumnjičenih - oca i sina Radeta i Nebojše Spasojevića - dok se za jednim licem traga - u blokaderskim medijima iskorišćena je za još jedno spinovanje javnosti! Ovoga puta sa N1 udareno je na "režimske medije" koji su, kako pokušavaju gledaoce da ubede sa te televizije, malo prostora dali ovoj akciji, navodno zbog političke pripadnosti uhapšenih lica Srpskoj naprednoj stranci.

Ove tvrdnje potpomognute su izjavom advokata Boža Prelevića.

"Ja pred sobom imam Informer, Alo, Kurir i Srpski telegraf, to su državni tabloidi, ni u jednom na prvoj strani ne postoji ništa o marihuani iz Kruševca. Vi iz toga vidite da je to državni projekat. Imate vlast, odnosno čoveka koji je u vrhu vlasti, imate oružje, imate drogu, imate nezamislive pare, to je slika mafije", rekao je Prelević za N1.

Tekst na portalu N1 Foto: Printscreen

Ali spinovanje N1 je to što mu ime i kaže - manevar i trik, a činjenice su jasne i pričaju sasvim drugačiju priču.

Onu istinitu.

O ovoj uspešnoj akciji policije protiv ilegalne trgovine narkotika Kurir je danima izveštavao.

Od prvog dana kada je MUP objavio video hapšenja Spasojevića, zatim fotografije, donosili smo detaljne informacije o ovom sličaju, koji je bio i na našoj naslovnoj strani, a redakcija hronike izveštavala je precizno i opširno pratila tok događaja.

1/11 Vidi galeriju Zaplena 5 tona marihuane - izveštavanje Kurira Foto: Printscreen Kurir

Zato je jasno da ovde nije reč o propustu, već o svesnoj manipulaciji blokaderskog N1. Ignorišu se činjenice, prećutkuju dokazi i konstruiše narativ koji nema veze sa stvarnošću. Ne samo da blokaderski mediji nisu policiji čestitali na jednoj od najvećih zaplena narkotika u istoriji Srbije, već svesno nipodaštavaju i targetiraju medije koji su o tom slučaju izveštavali tačno, pravovremeno i u kontinuitetu.

Ignorišući objavljene tekstove u Kuriru, N1 pokušava da stvori lažnu sliku o nekom ćutanju kako bi diskreditovali Kurir i druge redakcije koje ne pristaju na njihov narativ.

Ali, kao i uvek, istina ne bira stranu - a Kurir uvek bira istinu, a neko drugi političku agendu i zamajavanje javnosti.