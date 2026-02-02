Slušaj vest

- Jasenovac se mogao desiti samo tamo gde niste branili sopstvene građane! Što niste branili sopstvene građane? Alo, braćo Srbi? Što to niste branili - rekao je Prelević u jednoj emisiji.

Ana Brnabić je rekla da, taman kada smo pomislili da smo sve videli i čuli, blokaderi uspevaju da nas iznenade i pređu, kako kaže, još jednu krajnju granicu normalnosti.

- Na najmonstruozniji način potvrde, još jednom, suštinu blokaderske politike: Srbi su uvek krivi za sve. I kada ubijaju i zatiru naš narod, na najmonstruoznije načine, i tada je kriv taj narod, Srbi, a ne nikada monstrumi i dželati. Pobede li blokaderi – ovo će postati zvanična politika Srbije i zvanični obrazovni program srpskog naroda – strateško ispiranje mozgova i revizija svih istorijskih činjenica. Srbi su sami krivi za sve - napisala je ona na društvenoj mreži X, i dodala:

- Ako nekome i dalje nije jasno, evo još jednog dokaza zašto blokadere podržavaju ljudi kao što su Bartulica ili Helez, i zašto je u strateškom interesu Tompsonove Hrvatske, a to je nažalost danas zvanična hrvatska politika, da Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije, već da blokaderi pobede. Vučić je bio prvi lider Srbije koji nije želeo da ćuti i da pogne glavu, da zaboravi na patnje i žrtve našeg naroda, a blokaderi bi se i za Jasenovac izvinjavali.

Ana Brnabić je istakla i da smo sada čuli da nisu ustaše krive za Jasenovac, već Srbi.

- Jadne ustaše, morali su da se muče da nas ubijaju i u Jasenovcu, Staroj Gradiški, Gospiću, Jadovnom, i u Prebilovcima, i na Pagu, Sisku, Livnu... Što se Srbi nisu branili? Da su se branili, ne bi ih ustaše ubijale, pa samim tim ne bi bile ubice. Srbi su od njih napravili ubice i monstrume! Ova mržnja blokadera prema svemu što je srpsko, ovaj nenormalni autošovinizam, je apsolutno dominantna osobina blokadera i jeste za ozbiljnu analizu. Zamislite da bilo ko u Izraelu kaže da je jevrejski narod sam kriv za Holokaust jer – što se niste branili?!? Jedino pitanje je da li bi ta osoba završila odmah u zatvoru ili u ludnici. Ovde završi na blokaderskoj listi koja sa ovakvim programom i ovakvom ideologijom ide pred narod - napisala je ona, i kratko zaključila: