Na sastanku koji je, kako je Kurir pisao, hitno zakazala Zagorka Dolovac, kako nezvanično saznajemo, danas je neformalna grupa tužilaca donela odluku da podnese inicijativu Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti usvojenih izmena zakona, koji Vrhovnu javnu tužiteljku razvlašćuju od apsolutne moći kada je u pitanju javno tužilaštvo.

Sagovornik iz vrha srpskog pravosuđa objašnjava za Kurir, da na ovaj način tužiteljka nastavlja da osporava suverenitet Narodne skupštine i njenih nadležnosti povodom usvojenih izmena zakona, iako je dužna da ih primenjuje u praksi.

Sastanku su, kako nezvanično saznajemo, prisustvovala četiri glavna apelaciona tužioca iz Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca i glavni tužioci za organizovani kriminal i ratne zločine.

Stamenković i Dolovac Foto: Screenshot

- Ne samo da Dolovac nastavlja sa osporavanjem suvereniteta Narodne skupštine i zakona koji joj oduzimaju apsolutnu moć u tužilaštvu i prebacuju deo njenih ovlašćenja Visokom savetu tužilaštva, ona istovremeno blokira i ponavljanje tužilačkih izbora na pojedinim biračkim mestima u skladu sa odlukom Ustavnog suda - pojašnjava sagovornik.

On podseća da Dolovac, preko svog bliskog saradnika i predsednika VST Branka Stamenkovića ignoriše i ne sprovodi odluku Ustavnog suda.