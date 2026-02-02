Slušaj vest

Nebojša Bojović, prorektor Univerziteta u Beogradu - koji je javnosti postao poznat nakon objavljivanja fotografije iz kafane u društvu rektora Vladana Đokića i tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića - nesreću na Železničkoj stanici u Novom Sadu je u zvaničnom izveštaju nakon te tragedije ocenio kao manji incident, bez pominjanja broja žrtava!



Bojović je ranije bio predsednik Skupštine preduzeća Infrastruktura "Železnice Srbije“, u trenutku kada je 1. novembra 2024. godine na Železničkoj stanici u Novom Sadu pala nadstrešnica, i na licu mesta usmrtila 14 osoba, a dve teško povređene su u kasnijim mesecima preminule.

Foto: Kurir

Naime, kako tvrdi dr Uglješa Mrdić, predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije i narodni poslanik SNS, Nebojša Bojović je - u zvaničnom izveštaju o radu kompanije Infrastruktura Železnica Srbije, koji je usvojila Skupština ovog preduzeća 30. januara 2025. godine - sledećim rečima opisao novosadsku tragediju:

”U železničkoj stanici Novi Sad 01.11.2024. g. u 11.50 sati, došlo je do pada betonske nadstrešnice stanične zgrade. Železnički saobraćaj u stanici Novi Sad je u prekidu, a vozovi saobraćaju iz pravca Beograda do stanice. U toku su aktivnosti na izradi Elaborata o oceni stanja konstrukcije objekta: stanična zgrada Novi Sad”.



Kako dalje navodi Uglješa Mrdić u saopštenju dostavljenom medijima, to je sve što je o nesreći u Novom Sadu navedeno u izveštaju.

" To je sve. Kao da niko nije izgubio život, ne pominju se imena žrtava, da je kompanija Infrastruktura u kontakti sa porodicama žrtava, da li su pokrenute istrage u okviru ovog preduzeća , da li se utvrđuje odgovornost. Ove tri Bojovićeve besramne rečenice koje su obrukale preduzeće Infratsruktura samo pokazuju da njemu kao najodgovornijem za nadstrešnicu jer je zajedno sa Milutinom Miloševićem potpisao da je Železnička stanica Novi Sad bezbedna nije stalo do žrtava, niti ih je žalio. Ovim besramnim izveštajem pokušao je da sakrije svoju odgovornost a potom je kao prorektor Beogradskog univerziteta i bliski saradnik rektora Đokića koristio nesreću u Novom Sadu da izazove obojenu revoluciju i sruši vlast u Srbiji", naveo je Mrdić.

On je potom spomenuo i Mladena Nenadića.

"Naravno, tužilac organizovanog kriminala Mladen Nenadić ove dokaze i Bojovićeve potpise ne vidi i uporno štiti i čuva od svake odgovornosti svog druga iz kafane sa kojim se redovno opija Nebojšu Bojovića.

Takvu Srbiju su, kroz obojenu revoluciju koristeći studente, pokušali da stvore Đokić i Nenadić. Srbiju u kojoj njihov drug, Nebojša Bojović, može da potpiše svaki dokument oko rekonstrukcije pruge, u kojoj može se podsmeva nesreći u Novom Sadu i da je ignoriše a da ne odgovara", zaključio je u saopštenju Uglješa Mrdić.