Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut posetio je danas sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom i ministrom odbrane Bratislavom Gašićem Vojnomedicinsku akademiju (VMA).

Predsednik Vlade i ministri su razgovarali sa rukovodstvom VMA o aktuelnom stanju i mogućnostima daljeg unapređenja rada, kao i o ulozi ove zdravstvene ustanove u okviru ukupnog zdravstvenog sistema Republike Srbije.

Posebna pažnja posvećena je sagledavanju stručnih, tehničkih i organizacionih kapaciteta VMA, kao i potencijalima za njihovo dodatno angažovanje u cilju jačanja zdravstvene zaštite građana i unapređenja efikasnosti sistema.

2.jpg
Foto: S. Miljević

Predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut je poručio da je kontinuirano unapređenje zdravstvenog sistema jedan od prioriteta Vlade, kao i da će država nastaviti da ulaže u razvoj zdravstvenih ustanova i jačanje njihovih kapaciteta, u interesu svih građana Srbije.

Đuro Macut

Macut je istakao da je ovo prvi sastanak u nizu, kao i da će se nastaviti sa ovakvom praksom sa svim zdravstvenim institucijama u Srbiji, kako bi se našlo rešenje za unapređenje zdravstvenog sistema i smanjenje lista čekanja za operacije.

Premijer je naglasio da Vojnomedicinska akademija predstavlja jednu od ključnih institucija vojnog zdravstva, sa visokim nivoom stručnosti i kapaciteta, spremnu da u skladu sa svojim nadležnostima doprinese ukupnoj zdravstvenoj stabilnosti zemlje.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar istakao je značaj koordinacije između civilnog i vojnog zdravstva, naglasivši da ovakvi razgovori doprinose boljem planiranju i optimalnom korišćenju postojećih resursa u zdravstvenom sistemu.

Premijer od sutra u Dubaiju na Svetskom samitu vlada 

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut boraviće u radnoj poseti Dubaiju, gde će od 3. do 5. februara učestvovati na Svetskom samitu vlada 2026.

Macut će govoriti na glavnoj sesiji "Šta jednu državu čini uspešnom danas?", kao i na panelu "Budućnost mobilnosti", a predviđeni su i brojni bilateralni sastanci, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Samit okuplja šefove država i vlada, predstavnike međunarodnih i regionalnih organizacija, kao i lidere privatnog sektora iz celog sveta, sa ciljem razmene iskustava i pronalaženja inovativnih rešenja za savremene globalne izazove.

Kurir Politika

2.jpg
Adrijana Mesarović, Đuro Macut
tematska sednica Vlade Aleksandar Vučić (6).jpeg
Screenshot 2026-01-25 114031.png