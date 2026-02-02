Politika
"O NAJVAŽNIJIM REGIONALNIM PITANJIMA, SARADNJI IZMEĐU SRBIJE I SRPSKE" Vučić se oglasio nakon sastanka s Dodikom, pa se našalio: Naočare na popravci! (FOTO)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa Miloradom Dodikom.
"Sa Miloradom Dodikom o najvažnijim regionalnim pitanjima, saradnji između Srbije i Srpske, kao i o mestu i ulozi srpskog naroda u aktuelnim geopolitičkim promenama u Evropi i svetu.
P.S. naočare na popravci.", stoji u objavi predsednika.
Kurir.rs
