Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa Miloradom Dodikom.

"Sa Miloradom Dodikom o najvažnijim regionalnim pitanjima, saradnji između Srbije i Srpske, kao i o mestu i ulozi srpskog naroda u aktuelnim geopolitičkim promenama u Evropi i svetu.

P.S. naočare na popravci.", stoji u objavi predsednika.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"SRBIJA PRIDAJE VELIKI ZNAČAJ PARTNERSTVU SA UZBEKISTANOM" Srdačan susret predsednika Vučića sa ambasadorom Ojbekom Šahavdinovim (FOTO)
Aleksandar Vučić
InfoBizPrvi u Evropi, među retkima u svetu: Srbija počinje da pravi humanoidne robote - fabrika do fabrike, 8.000 radnih mesta i milionske investicije
Agibot robot
InfoBizOvo je robot Luka koji je pozdravio predsednika Vučića: Visok je 170 cm i ima posebno zanimanje - pogledajte šta je izumela kineska kompanija
Aleksandar Vučić Agibot robot (15).jpeg
PolitikaVUČIĆ PODELIO UTISKE POSLE SASTANKA SA ROBOTOM LUKOM: Čvrst stisak ruke ima, jelek mu lepo stoji, još samo kolo da nauči da igra (VIDEO)
Aleksandar Vučić robot