Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić razgovarala je danas sa šefom Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji Marcelom Peškom o značaju te organizacije kao platforme za dijalog.

"Tokom razgovora istakli smo značaj OEBS-a kao važne platforme za dijalog i njegovu ulogu u jačanju parlamentarne saradnje i demokratskih procesa", napisala je na Instagramu.