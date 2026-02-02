Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić razgovarala je danas sa šefom Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji Marcelom Peškom o značaju te organizacije kao platforme za dijalog.

"Tokom razgovora istakli smo značaj OEBS-a kao važne platforme za dijalog i njegovu ulogu u jačanju parlamentarne saradnje i demokratskih procesa", napisala je na Instagramu.

Dodala je da su razgovarali i o saradnji sa ODIHR-om u oblasti unapređenja izbornog procesa, uključujući pitanja jedinstvenog biračkog spiska i izbornih pravila, uz ocenu da je takva saradnja ključna za jačanje poverenja građana u naše izborne i demokratske institucije.

Ne propustitePolitika"TO JE SUŠTINA BLOKADERSKE POLITIKE - SRBI SU KRIVI ZA SVE" Ana Brnabić oštro o izjavi Boža Prelevića o Jasenovcu: Pobede li, ovo će postati zvanična politika
Ana Brnabić (20).jpeg
PolitikaBRNABIĆ O PRAVOSUDNIM ZAKONIMA: Idemo na post festum analizu Venecijanske komisije, urađena je dobra stvar
Screenshot 2026-02-01 232426.jpg
PolitikaBRNABIĆEVA ODGOVORILA SAMOFALOVU: "Blokaderske reforme pravosuđa su bile toliko dobre da su naknadno koštale građane Srbije 44 miliona evra"!
Ana Brnabić (2).png
Politika"ŠOLAKOVI MEDIJI POTVRDILI ONO ŠTO ZNAMO DUŽE OD GODINU DANA" Brnabić: Kada će rektor Đokić podneti ostavku na svoju rektorsku funkciju?
Ana Brnabić