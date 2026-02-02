Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće sutra akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora Ukrajine, Indije, Angole i Japana
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće sutra, 3. februara, akreditivna pisma nekoliko novoimenovanih ambasadora, saopštila je Služba sa saradnju sa medijima predsednika Republike.
Kako je najavljeno, akreditivna pisma predsednik prima od 10 časova u Palati Srbija.
Prema predviđenom redosledu, akreditivna pisma će predsedniku Vučiću predati novoimenovani ambasador Ukrajine Oleksandr Litvinenko, zatim ambasador Republike Indije Abišek Šukla, ambasador Republike Angole Eduardu Filomenu Barber Leiru Oktaviu i ambasador Japana Naohiro Cucumi.
