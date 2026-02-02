Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas u Kineskom kulturnom centru u Novom Beogradu prezentaciji robota kompanije AGIBOT Innovation.

- Mi ove godine, i to u narednim mesecima, možemo da krenemo u jednu od najvećih investicija ikada u Srbiji, možemo da budemo prva zemlja u Evropi koja će da proizvodi ovakve robote - poručio je Vučić putem svog Instagram naloga.

Kako je istakao danas, to što je video je gotovo neverovatno.

- Videli ste ove pse ovde, tako? Meni je zapao jedan detalj, čim su rekli, oni imaju i one veće koje mogu da nose po 100 kg, ovi mogu da nose 10, 20, 30. Što znači mogu da nose kamere, mogu da rade, oni već to rade u Kini, granične kontrole, imate ih na točkovima po putu, imate ih bez točkova da mogu da preskaču, rade sve što stignu, a možete i da ih naoružate - istakao je Vučić.

Vučić na predstavljanju Agibot robota u Kineskom kulturnom centru