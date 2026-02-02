Slušaj vest

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije izražava ozbiljnu zabrinutost povodom novih i sve učestalijih pojava isticanja simbola i poruka povezanih sa ideologijom iz perioda Drugog svetskog rata koja je prouzrokovala masovna stradanja srpskog, romskog i jevrejskog naroda, kao i anti-srpskih grafita koji su u poslednje vreme zabeleženi u Republici Hrvatskoj, uključujući i grad Zagreb.

Javne manifestacije i okupljanja ne bi trebalo da postanu poligon za isticanje poruka mržnje, istorijskog revizionizma i netrpeljivosti, već prilika za promovisanje međusobnog poštovanja i tolerancije.

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije veruje da se trajna stabilnost i međusobno poverenje u regionu mogu graditi isključivo kroz otvoren i odgovoran dijalog, uzajamno uvažavanje i pažljiv odnos prema složenim stranicama zajedničke istorije, te da Republika Hrvatska, kao država članica Evropske unije, treba da ima značajnu ulogu u promovisanju ovih principa i u doprinosu atmosferi razumevanja, tolerancije i unapređenja dobrosusedskih odnosa.