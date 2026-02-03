Slušaj vest

Hrvatski bronzani rukometaši dočekani su juče na Trgu Bana Josipa Jelačića u Zagrebu uz nastup Marka Perkovića Tompsona. Vlada Hrvatske pristala je da organizuje prvobitno otkazan doček zbog postavljenog ustaškog ultimatuma.

Naime, kako je prvobitno preneto, stručni štab hrvatske rukometne reprezentacije je ucenio gradske vlasti da im se doček zbog bronzane medalje na Evropskom prvenstvu organizuje samo uz nastup proustaškog Tompsona, što je dočekano sa negodovanjem, te je doček otkazan. Sve dok se Vlada Hrvatske nije uključila, na čelu sa ministrom sporta Tončijem Glavinom, koji je najavio "veličanstveni skup" i čak i "poštovanje svih želja rukometaša".

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović oštro je reagovao na ovu skandaloznu najavu, rekavši da je ovo "neustavan, nezakonit i piratski čin bez ikakvog pravnog osnova", a sličnog stava bio je i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević koji je istakao da "nije mogao da dozvoli doček zbog pozdrava 'Za dom spremni' koji Tompson koristi u pesmama".

Ipak, premijer Hrvatske u izvođaču, pesmama i poruci koja se šalje nije video problem.

Pošto je ministar Glavina u vladi premijera Hrvatske Andreja Plenkovića, jasno je da ni sam predsednik vlade nema problem sa ovim ustaškim skupom, jer je vlada preuzela na sebe organizaciju, kroz koju je prihvaćen zahtev rukometaša da ih "veseli" Tompson.

I da stvar bude gora, Plenković je naveo da Vlada Hrvatske deluje u skladu sa svojim ovlašćenjima, i kako dodaje — zdravim razumom. U svojoj izjavi je čak rekao i da "te pesme", koje su poznate po tome što slave ustašstvo, "ne mogu nikome biti sporne".

- Hrvatski narod je 1990. godine birao demokratiju, slobodu, a nije birao totalitarni refleks, podele, cenzuru... Kad vidimo da zbog ovakvih ideoloških, dogmatskih i isključivih pristupa levice koja je odlučila da bude gospodar kome će se omogućiti, a kome ne, i to pesme koje ne mogu nikome biti sporne. Sporna je osoba, sporan je ideološki kut i želi se nametnuti jedna optika - naveo je Plenković i dodao:

- Vlada nije htela da dopusti da ostane veliki jaz između hrvatskog naroda, hrvatskih sportista i hrvatskih domoljubnih pevača. Zbog toga smo jutros preuzeli organizaciju - kazao je Plenković.

Ovo ne treba da čudi jer je Plenković u julu 2025. godine došao na generalnu probu Marka Perkovića Tompsona zajedno sa svojom decom, a tom prilikom su se i fotografisali, što su tada preneli hrvatski mediji.

Skandalozni doček je prošao bez ikakvih sankcija ili osude onih koji se pozivaju na Evropu i antifašizam.