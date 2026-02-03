Politika
CEREMONIJA U PALATI "SRBIJA": Vučić danas prima akreditivna pisma ambasadora Ukrajine, Indije, Angole i Japana
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće danas akreditivna pisma nekoliko novoimenovanih ambasadora, saopštila je služba sa saradnju s medijima predsednika Republike.
Kako je najavljeno, Vučić će akreditivna pisma primati od 10.00 časova u Palati ''Srbija''.
Prema predviđenom redosledu, akreditivna pisma će predsedniku Vučiću predati novoimenovani ambasador Ukrajine Oleksandr Litvinenko, zatim ambasador Indije Abišek Šukla, ambasador Angole Eduardu Filomenu Barber Leiru Oktaviu i ambasador Japana Naohiro Cucumi.
