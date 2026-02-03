Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće danas akreditivna pisma nekoliko novoimenovanih ambasadora, saopštila je služba sa saradnju s medijima predsednika Republike.

Kako je najavljeno, Vučić će akreditivna pisma primati od 10.00 časova u Palati ''Srbija''.

Prema predviđenom redosledu, akreditivna pisma će predsedniku Vučiću predati novoimenovani ambasador Ukrajine Oleksandr Litvinenko, zatim ambasador Indije Abišek Šukla, ambasador Angole Eduardu Filomenu Barber Leiru Oktaviu i ambasador Japana Naohiro Cucumi.

Ne propustitePolitikaBLOKADERI OČAJNIČKI TRAŽE NOVI POVOD ZA PROTESTE! N1 i Nova ponovo dižu paniku da će Vučić da ih uguši i to pomoću Mrdićevih zakona
Ugljesa Mrdic.jpg
PolitikaOVE GODINE MOŽEMO DA BUDEMO PRVA ZEMLJA U EVROPI KOJA ĆE DA PROIZVODI OVAKVE ROBOTE Vučić: Bili bismo tehnološki jedna od najuspešnijih zemalja VIDEO
2482698.jpg
Politika"O NAJVAŽNIJIM REGIONALNIM PITANJIMA, SARADNJI IZMEĐU SRBIJE I SRPSKE" Vučić se oglasio nakon sastanka s Dodikom, pa se našalio: Naočare na popravci! (FOTO)
Aleksandar Vučić Milorad Dodik
Politika"SRBIJA PRIDAJE VELIKI ZNAČAJ PARTNERSTVU SA UZBEKISTANOM" Srdačan susret predsednika Vučića sa ambasadorom Ojbekom Šahavdinovim (FOTO)
Aleksandar Vučić