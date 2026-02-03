Slušaj vest

Incident se dogodio oko 21 sat, a čitava akcija zabeležena je sigurnosnim kamerama.

Više informacija o ovom sukobu, za Kurir televiziju, otkrila nam je naša novinarka Violeta Milićević.

- Prema snimku i izjavama svedoka. razbojnik je pretio pištoljem zaposlenoj u prodavnici, pokušavajući da dođe do kase. Radnica je pružila snažan otpor, otimala se sa napadačem i nije mu dozvolila da uzme novac. U tom trenutku u prodavnicu je ušao gradonačelnik Pavlović, koji je, kako je kasnije izjavio, čuo vrisak i galamu dok je prilazio frižideru da uzme vodu. On je potom reagovao, savladao napadača, oteo mu pištolj i izbacio ga iz objekta. Tek tada je primetio da razbojnik kod sebe ima i mačetu, koju mu je takođe oduzeo. - rekla je Violeta i dodala:

"Vidljive ogrebotine i oguljotine" - Radnica koja je bila napadnuta nije želela da govori pred kamerama, navodeći da ne želi ponovo da proživljava stres koji je doživela te večeri. Ona nema teže povrede - na rukama su vidljive samo ogrebotine i oguljotine. Njene kolege ističu da je bila izuzetno hrabra, jer se sama suprotstavila napadaču - rekla je Violeta

Zaposleni u drogeriji navode da ovo nije prvi incident - samo nedelju dana ranije ista radnica bila je meta sličnog pokušaja pljačke, ali je tada uspela da zaključa vrata i spreči ulazak napadača. Postoje sumnje da su u pitanju ista lica, što je delimično potvrdila i Policijska uprava u Nišu, saopštivši da su uhapšena dva osumnjičena razbojnika i da je slučaj prosleđen Osnovnom javnom tužilaštvu.

- Već je bilo pokušaja, baš prošle srede. Tada nije uspeo da uđe u objekat, ali sada je napadač ušao unutra i s leđa joj prislonio pištolj, tražeći novac i preteći da će pucati - rekla je Suzana Draganić, radnica dragstora "Amanda" i dodala:

Na pitanje da li je reč o istom napadaču, sagovornica potvrđuje da jeste. Kako kaže, napadač je imao masku, lice mu se nije jasno videlo, ali je po građi tela zaključila da je u pitanju ista osoba.

Suzana Draganić, radnica dragstora Amanda Foto: Kurir Televizija

- Sam incident nisam videla u potpunosti, jer se napadač ne vidi jasno na snimku, ali se može uočiti da je visok. Koleginicu je spolja ugurao unutra, držeći joj pištolj na leđima. Pokušala je da zatvori vrata, međutim tu su se vukli, nakon čega se sve nastavilo oko kase, gde je nastao potpuni haos. U tom trenutku u prodavnici se zatekao i gradonačelnik, koji je, došao da kupi nešto. Kada je čuo galamu i lupnjavu, ušao je unutra, savladao napadača, izvukao ga napolje i oteo mu pištolj.

Na kraju ističe da se sve srećom dobro završilo. Njena koleginica je fizički dobro, iako je verovatno i dalje pod stresom.

Gradonačelnik Niša sprečio pljačku u svom komšiluku! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs