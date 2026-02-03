Slušaj vest

Profesorka Medicinskog fakulteta Valentina Arsić Arsenijević izjavila je da su blokade anticivilizacijski i nehumani čin.

- Protesti su poželjni i korisni u svakom sistemu, ali blokiranje prava građana na kretanje, na rad, studenata na studiranje, na polaganje ispita... to je potpuno anticivilizacijski i nehumani čin - rekla je ona za Njuzmaks Balkan.

Podsećamo, profesorka je nedavno kazala da je tzv. studentski pokret postao pokret protiv sopstvene države.

- Generalno su građani razumeli čitav taj studentski pokret na pravi način, on je u prvom momentu delovao tako da će prosto generisati pozitivnu energiju neopredeljenih građana i da će time u stvari naša država krenuti jednim pozitivnim putem - kazala je ona za TV Prva i dodala: