PROFESORKA ANTIĆ ANTONIJEVIĆ: Blokade su anticivilizacijski i nehumani čin!
Profesorka Medicinskog fakulteta Valentina Arsić Arsenijević izjavila je da su blokade anticivilizacijski i nehumani čin.
- Protesti su poželjni i korisni u svakom sistemu, ali blokiranje prava građana na kretanje, na rad, studenata na studiranje, na polaganje ispita... to je potpuno anticivilizacijski i nehumani čin - rekla je ona za Njuzmaks Balkan.
Podsećamo, profesorka je nedavno kazala da je tzv. studentski pokret postao pokret protiv sopstvene države.
- Generalno su građani razumeli čitav taj studentski pokret na pravi način, on je u prvom momentu delovao tako da će prosto generisati pozitivnu energiju neopredeljenih građana i da će time u stvari naša država krenuti jednim pozitivnim putem - kazala je ona za TV Prva i dodala:
- To je bilo negde u decembru i januaru, a onda smo videli u stvari da to dobija jednu negativnu konotaciju i umesto da se sa vlašću prave dogovori i sporazumi i utiče na poboljšanje zdravstva, sudstva, obrazovanja, krenulo se sa negativnim predznakom, došlo je do toga da ono što je funkcionisalo, ne funkcioniše. Studentski pokret je postao kontrapokret, pokret protiv sopstvene države jer je ugrozio temelje.