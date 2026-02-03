Slušaj vest

Vučić sa ambasadorom Ukrajine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Ukrajine Oleksandra Litvinenka.

- Primajući akreditivna pisma ambasadora Litvinenka poželeo sam mu srdačnu dobrodošlicu uz najiskrenije želje za uspešan rad i prijatan boravak u Srbiji. Izrazio sam uverenje da će se konstruktivna saradnja koju smo imali sa prethodnim ambasadorom nastaviti i ubuduće - napisao je Vučić na Instagramu.

Poručio sam da je Srbija spremna da unapređuje saradnju sa Ukrajinom na osnovama međusobnog poštovanja, međunarodnog prava i očuvanja mira i stabilnosti, dodao je predsednik.

- Takođe sam istakao da Srbija i Ukrajina imaju prostor za razvoj ekonomske, multilateralne i saradnje u oblastima od obostranog interesa. Naglasio sam važnost uspostavljanja mira kao ključnog preduslova za stabilnost i prosperitet celog evropskog kontinenta, kao i za bolji i sigurniji život svih građana - istakao je.

Sa ambasadorom Indije

Vučić je takođe primio akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Republike Indije Abišeka Šukle.

- Poželeo sam ambasadoru Šukli uspešan mandat u Srbiji uveren da će svojim angažovanjem dati značajan doprinos daljem unapređenju ukupnih odnosa između Srbije i Indije. Naglasio sam značaj tradicionalno prijateljskih odnosa Srbije i Indije, utemeljenih na bliskim vezama uspostavljenim još u vreme Pokreta nesvrstanih zemalja - napisao je Vučić.

Tokom razgovora sa ambasadorom Šuklom, iskazao sam opredeljenost Srbije za dalji razvoj sveobuhvatne i obostrano korisne bilateralne saradnje sa Indijom uz intenziviranje političkog dijaloga, kao i dalje povećanje obima trgovinske razmene i roba i usluga sa Indijom, dodao je.

- Posebno sam ukazao na zainteresovanost Srbije da pruži aktivni doprinos odgovornom i etičkom razvoju veštačke inteligencije i digitalnih tehnologija u saradnji sa Indijom kao jednim od globalnih lidera u IT sektoru, uvereni da će takvo partnerstvo dodatno osnažiti odnose naših zemalja u novoj tehnološkoj eri. Srbija vidi Indiju kao pouzdanog i strateškog partnera u povezivanju inovacionih ekosistema, istraživačkih centara i univerziteta, kao i u razmeni stručnjaka, znanja i mladih talenata, što predstavlja snažan osnov za dugoročni razvoj i saradnju - naglasio je predsednik.

Predsednik sa ambasadorom Angole

Predsednik Vučić primio je i akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Republike Angole Eduarda Oktavija.

- Odličan razgovor sa novim ambasadorom Angole, kojem sam uputio srdačnu i iskrenu dobrodošlicu i uspešno obavljanje dužnosti u Srbiji uz uverenje da će tokom svog mandata značajno doprineti unapređenju bilateralne saradnje u svim oblastima od obostranog interesa - napisao je Vučić.

Razmenili smo mišljenja o potencijalima za jačanje saradnje i upoznao sam cenjenog ambasadora sa regionalnim prilikama, dodao je.

- Sa zadovoljstvom sam istakao da je Angola danas među 20 najtraženijih destinacija za ulaganje srpskih kompanija u inostranstvu. Posebno sam istakao koliko Srbija ceni principijelan stav Angole u pogledu teritorijalnog integriteta Srbije i naglasio da je poštovanje međunarodnog prava i Povelje UN od ogromnog značaja u današnjem svetu u kojem se dešavaju tektonske geopolitičke promene. Iskoristio sam priliku da zamolim novoimenovanog ambasadora Angole da prenese srdačne pozdrave predsedniku Lurensu, kao i poziv da poseti Srbiju, čime bi naši bilateralni i ekonomski odnosi dobili poseban zamah - istakao je predsednik.

Vučić sa ambasadorom Japana

Predsednik je primio i akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Japana Naohira Cucumija.

- Poželeo sam srdačnu dobrodošlicu ambasadoru Japana i iskoristio priliku da izrazim veliko zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa tom zemljom. U razgovoru sam naglasio opredeljenje Srbije za dalji razvoj sveobuhvatne i obostrano korisne bilateralne saradnje, a tema sastanka bili su i aktuelni projekti i planovi za nove investicije koje će ojačati ukupne odnose naših zemalja - napisao je Vučić.

Uputio sam najsrdačnije čestitke na impresivnoj organizaciji EXPO 2025 u Osaki, na kojoj je srpski paviljon posetilo više od milion ljudi, istakavši da će nam biti čast da 2027, kada obeležavamo 145 godina prijateljstva sa Japanom uzvratimo gostoprimstvom na Specijalizovanom EXPO 2027 u Beogradu, dodao je.

- Sa zadovoljstvom sam konstatovao da se ekonomska saradnja Srbije i Japana iz godine u godinu dinamično razvija kroz rastuću robnu razmenu, sve veći priliv investicija japanskih kompanija, naročito u auto industriji, projekte u oblasti energetike i zaštite životne sredine, kao i kroz značajnu finansijsku i tehničku podršku, zbog koje je Japan drugi najveći bilateralni donator Srbije - istakao je predsednik.