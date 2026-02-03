Slušaj vest

Predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da se Srbija na Svetskom samitu vlada (WGS) u Dubaiju predstavila kao jedna od zemalja koja je najspremnija da ulazi u nove tehnološke izazove, pre svega u oblasti veštačke inteligencije.

- Mi smo jedna u malom broju od 20 odsto zemalja u svetu koja ima takvu spremnost i brzo reaguje - rekao je Macut za srpske medije u Dubaiju, gde učestvuje na Svetskom samitu vlada.

Naveo je da je danas na marginama samita imao priliku da razgovara sa nekoliko predsednika država, među kojima su predsednik Bocvane Duma Boko i predsednik Angole Žoao Lorenso.

Premijer Macut je rekao da sa tim zemljama imamo dugogodišnje i jake veze i ukazao da postoji mogućnost jačanja saradnje u oblasti medicine, turizma, sporta.

- Mislim da je velika budućnost u saradnji sa zemljama Afrike, s obzirom da one predstavljaju jednu nezavisnu kategoriju, koja je vrlo otvorena za komunikacije sa drugim tržištima, ali i drugim zemljama - rekao je Macut.

Dodao je da je Srbija izuzetno poštovana u UAE i da je to odraz dugogodišnjih veza i ličnog prijateljstva između predsednika Aleksandra Vučića i šeika Muhameda bin Zajeda, dodajući da postoji velika mogućnost za razvoj odnosa dveju zemalja i u budućnosti.

Macut je naveo da je ovogodišnji Svetski samit vlada spojio iskustva u odnosima među vladama i državama, sa novim trendovima u razvoju ekonomije i globalnosti, pre svega u oblasti informacionih tehnologija i veštačke inteligencije.

- Na otvaranju današnjeg samita je bila izuzetno zanimljiva i važna panel diskusija između glavnih menadžera IBM-a i Eriksona, koji predstavljaju globalni trend u razvoju veštačke inteligencije i dali su jednu dobru poruku da je u nekoliko godina moguće očekivati veliku transformaciju, pa su dali primer da će usavršavanjem velikih kompjutera, odnosno velikih memorijskih kapaciteta i funkcionalnosti doći do potpune promene već 2029. godine - rekao je Macut.

Ukazao je da u svetu vlada globalna povezanost i da nije moguće funkcionisati bez globalne saradnje, uključujući i najveće zemlje poput SAD.