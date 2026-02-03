Slušaj vest

Profesorka prava u penziji Vesna Rakić Vodinelić pokazala je vidno razočaranje zbog toga što poziv sudije Apelacionog suda Milimira Lukića na obustavu rada pravosuđa nije naišao na odziv.

- Mislim da je gest sudije Lukića bio vrlo važan, da se na neki način izrazi protest. Nažalost, čini mi se da taj poziv nije dopreo do ušiju velikog broja sudija - kazala je ona na N1.

Inače, sudija Milimir Lukić, bivši predsednik Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, pozvao je pre nekoliko dana sudije, tužioce i advokate u Srbiji da u ponedeljak obustave rad u znak protesta zbog usvajanja seta pravosudnih zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić.