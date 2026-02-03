Slušaj vest

Ministar prosvete, prof. dr Dejan Vuk Stanković, u delegaciji Vlade Srbije učestvuje na Svetskom samitu Vlada 2026, koji se održava u Dubaiu, Ujedinjeni Arapski Emirati.

Samit pod sloganom „Oblikovanje budućih vlada“ okuplja šefove država i vlada, ministre, donosioce javnih politika, kao i istaknute predstavnike industrije.

Najavljeno je da će na Samitu učestvovati više od 150 državnih delgacija iz celog sveta, da će biti održano više od 450 sesija, 40 okuglih stolova i ministarskih susreta kao i 25 foruma. Samit je posvećen promišljanju budućnosti upravljanja, razvoju inovativnih javnih politika i jačanju međunarodne saradnje u uslovima ubrzanih globalnih promena.

Kroz brojne plenarne sesije, tematske panele i ministarske forume, učesnici će razmatrati koncept nove ere upravljanja, sa posebnim akcentom na primenu inovacija i savremenih tehnologija u cilju odgovora na univerzalne izazove sa kojima se čovečanstvo suočava, te podsticanja sadržajnog dijaloga i unapređenja globalnog napretka.

Dejan Vuk Stanković Foto: Kurir

Tokom boravka, ministar Stanković održaće posebne bilateralne sastanke sa ministrima obrazovanja. Poseban naglasak tokom Svetskog samita vlada stavlja se na jačanje partnerstva između vlada i privatnog sektora, kao i na razmenu dobrih praksi i inovativnih rešenja koja mogu doprineti efikasnijem, održivijem i inkluzivnijem upravljanju.