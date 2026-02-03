Slušaj vest

Naime, u razgovoru sa blokaderskom sudijom koja se video-pozivom uključila u TV program, Vučenić joj je rekla sledeće:

- Vi ste danas kao sudija obustavili rad u znak protesta zbog onoga što se dešava u pravosuđu ali nije se mnogo vaših kolega odlučilo za takav korak...

Time je na blokaderskom mediju izrekla istinu koju svakako nisu želeli da čuju, a ta istina glasi da je umišljena blokaderska ideja da će tako lako prekinuti rad u pravosuđu, koju tobože podržava toliko sudija i tužilaca, jednostavno - propala, te da većini sudija i tužilaca takvo nešto i ne pada na pamet.

Vučenićeva je u programu konstatovala i da se jako malo sudija i tužilaca buni čime je indirektno potvrdla da se većina ne slaže s usamljenom blokaderskom politikom u pravosuđu.