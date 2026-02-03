Slušaj vest

Saradnica prvog čoveka stranke Dragana Đilasa napisala je, između ostalog, na društvenoj mreži X da je "izgradnja naftovoda do Mađarske novi plen za kartel braće Vučić". Tepićeva je najavila i optužnicu protiv Dragoljuba Zbiljića, predsednika Nadzornog odbora kompanije „Energotehnika Južna Bačka“.

Ana Brnabićeva je u svom odgovoru navela da "Marinika nastavlja da briljira".

"Ja sad razumem da je Srbija neuništiva - ko je ove i ovakve preživeo 12 godina, taj je nesalomiv! Hajde da nacrtam: Srbija trenutno zavisi od jednog jedinog naftovoda, Jadranskog naftovoda (JANAF), koji naftu doprema preko Hrvatske. Potpuna zavisnost od jednog izvora ili jednog partnera je, i to svaki laik zna, pogubna za energetsku bezbednost jedne zemlje. Iz tog razloga se radi na diverzifikaciji snabdevanja kroz izgradnju naftovoda prema Mađarskoj. Ovim se direktno povećava energetska bezbednost zemlje. Srbija je danas, zahvaljujući Aleksandru Vučiću, ozbiljna zemlja. Brine o svojoj stabilnosti i sigurnosti u svim oblastima. Brine o budućnosti. Izgradnja naftovoda do Mađarske je strateški prioritet za stabilno snabdevanje", poručila je Ana Brnabić.

Ona dodaje da predstavnici bivše vlasti u svakom poslu vide korupciju jer kreću od sebe.

"A ovaj tvit predstavnika bivše vlasti pokazuje najmanje dve stvari: (1) da uvek kreću od sebe i da u svakom poslu uvek vide korupciju; (2) da su nepojmljivi duduci, koji ne razumeju ama baš ništa o tome šta je jednoj zemlji potrebno da se razvija, da bude što samostalnija, sigurnija i bezbednija. Ko je njih poznavao, ni pakao mu neće teško pasti...", zaključila je Ana Brnabić.