Slušaj vest

Na Iks nalogu "Biseri Druge Srbije" osvanuo je tvit da "oni što su imali pouzdanu informaciju da će Mrdićevi zakoni biti povučeni iz Skupštine, a onda i da (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić neće iste potpisati...su isti oni koji tvrde da je država pohapsila ljude zbog droge, ali da država nije znala da ih hapsi već je državi koja to ne zna naredio strani faktor a država kad joj je to naređeno i dalje nije znala da će ona pohapsiti te ljude".

- I to je blokaderska priča. Blokader = F dijagnoza; Blokader = ludak koji veruje u svoje fikcije - navodi se u tvitu.

Foto: Printscreen X

Podsetimo, iz blokaderskog bloka upotrebljen je sav raspoloživ arsenal da se na takozvanim Mrdićevim zakonima po svaku cenu izgradi nova platforma za nastavak posustale borbe za preuzimanje vlasti. Umesto ozbiljne rasprave o suštini izmena pravosudnih zakona, svedočimo utrkivanju u stvaranju dramatične naracije i podizanju tenzija, a u svemu tome je sasvim vidljivo da svako pokušava da u prvi plan gurne sopstveni interes, maskiran pričom o zajedničkoj borbi za bolje društvo.