Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon saopštio je da je crkva u Zenici vraćena u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve!

"Zahvaljujući medijskoj i institucionalnoj borbi ljudi iz Republike Srpske i Srbije, Crkva u Zenici je vraćena u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve, onako kako je i moralo biti od početka. Pozdravljamo odluku nadležnog federalnog suda zbog priznavanja stvarnog i istorijskog vlasnika i nadamo da će se ovakav pristup nastaviti širom Federacije i da će se imovina upisivati na prave vlasnike bez obzira na versku ili nacionalnu pripadnost. Posebno ističemo ulogu Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH, koji godinama sistematski ukazuje na kršenje imovinskih prava srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve u FBiH", saopštio je Gujon putem društvene mreže "X".

Podsetimo, Gujon je prošlog meseca ukazivao na to da su Srbi u BiH diskriminisani jer je crkva u katastru bila upisana na država, umesto na SPC.

