"Zahvaljujući medijskoj i institucionalnoj borbi ljudi iz Republike Srpske i Srbije, Crkva u Zenici je vraćena u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve, onako kako je i moralo biti od početka. Pozdravljamo odluku nadležnog federalnog suda zbog priznavanja stvarnog i istorijskog vlasnika i nadamo da će se ovakav pristup nastaviti širom Federacije i da će se imovina upisivati na prave vlasnike bez obzira na versku ili nacionalnu pripadnost. Posebno ističemo ulogu Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH, koji godinama sistematski ukazuje na kršenje imovinskih prava srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve u FBiH", saopštio je Gujon putem društvene mreže "X".