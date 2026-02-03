CRKVA U ZENICI VRAĆENA U VLASNIŠTVO SPC Arno Gujon doneo lepe vesti: Nadamo se da će se ovakav pristup nastaviti širom Federacije
Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon saopštio je da je crkva u Zenici vraćena u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve!
"Zahvaljujući medijskoj i institucionalnoj borbi ljudi iz Republike Srpske i Srbije, Crkva u Zenici je vraćena u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve, onako kako je i moralo biti od početka. Pozdravljamo odluku nadležnog federalnog suda zbog priznavanja stvarnog i istorijskog vlasnika i nadamo da će se ovakav pristup nastaviti širom Federacije i da će se imovina upisivati na prave vlasnike bez obzira na versku ili nacionalnu pripadnost. Posebno ističemo ulogu Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH, koji godinama sistematski ukazuje na kršenje imovinskih prava srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve u FBiH", saopštio je Gujon putem društvene mreže "X".
Podsetimo, Gujon je prošlog meseca ukazivao na to da su Srbi u BiH diskriminisani jer je crkva u katastru bila upisana na država, umesto na SPC.
Kurir Politika