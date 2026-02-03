Slušaj vest

Specijalno odeljenje Osnovnog suda u Prištini donelo je odluku da Srđana Lazovića iz Leposavića, optuženog za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva u okolini Mališeva tokom sukoba na Kosovu, proglasi krivim i osudi na 12 i po godina zatvorske kazne.

Vreme koje je Lazović proveo u pritvoru biće uračunato u kaznu.

Tokom čitanja presude sudija je istakao da je Lazović učestvovao u hapšenju, maltretiranju i proterivanju albanskih civila i pljačkanju i uništavanju imovine.

Lazović je uhapšen 27. juna 2024. godine u Leposaviću, kada se sa porodicom vraćao iz Raške i od tada se nalazi u pritvoru.

Hapšenje Srđana Lazovića u junu 2024. Foto: Kosovo Online

Optužnica ga tereti da je tokom sukoba na Kosovu 1998. godine, u selu Panorce, opština Mališevo, zajedno sa drugim pripadnicima srpskih vojnih i policijskih snaga učestvovao u hapšenju, maltretiranju i proterivanju albanskih civila.