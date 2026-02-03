Slušaj vest

Ministar pravde Nenad Vujić uputio je danas dopis Ustavnom sudu kojim ga obaveštava da nije izvršena odluka Ustavnog suda od 15. januara, a kojom je naloženo ponavljanje izbora za članove Visokog saveta tužilaštva iz reda javnih tužilaca na pojednihim biračkim mestima, iako je protekao rok za postupanje po ovoj odluci, koja je opšteobavezujuća, konačna i izvršna.

Ovim povodom ministar pravde, kako se navodi u saopštenju, postupa u svojstvu člana Visokog saveta tužilaštva po funkciji, imajući u vidu da neizvršenje navedene odluke Ustavnog suda neposredno i suštinski pogađa ustavnost, zakonitost i legitimitet rada Saveta kao ustavnog organa i dovodi u pitanje ceo izborni proces.

- Prema podacima kojima raspolažem, Izborna komisija, kao nadležni organ za organizovanje i sprovođenje postupka izbora članova Visokog saveta tužilaštva iz reda javnih tužilaca, nije preduzela radnje neophodne za izvršenje odluke Ustavnog suda. Posebno ukazujem da su predsednik i pojedini članovi Izborne komisije podneli ostavke nakon donošenja odluke Ustavnog suda, bez prethodnog obezbeđivanja njenog izvršenja - naveo je ministar Nenad Vujić i dodao da kao član Visokog saveta tužilaštva smatra da podnošenje ostavke ne može imati dejstvo oslobađanja od ustavne i zakonske odgovornosti za neizvršenje odluke Ustavnog suda, "niti može predstavlјati pravno relevantan razlog za nepostupanje po istoj".

Ustavni sud Foto: Beta



Takođe, kako dodaje, članovi Izborne komisije koji su podneli ostavku su i dalje članovi Izborne komisije - sve dok VST ne donese odluku kojom se konstatuje da im prestaje funkcija.

- Naglašavam da obaveza izvršenja odluke Ustavnog suda postoji od trenutka njenog donošenja i obavezuje organ i odgovorna lica koja su u tom periodu vršila javna ovlašćenja, bez obzira na kasniji prestanak funkcije. Posebno ukazujem da neizvršenje odluke Ustavnog suda kojom je naloženo ponavlјanje izbora za članove Visokog saveta tužilaštva ima za posledicu postojanje odgovornosti predsednika Saveta koji je bio dužan da obezbedi sprovođenje odluke Ustavnog suda, a što nije učinio - naveo je ministar pravde u dopisu.

Imajući u vidu sve navedeno, kako se dodaje, ministar pravde smatra da su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi za preduzimanje mera iz nadležnosti Ustavnog suda "u skladu sa članom 104 Zakona o Ustavnom sudu, kako radi obezbeđivanja izvršenja odluke, tako i radi otklanjanja posledica koje neizvršenje proizvodi po ustavnopravni položaj i funkcionisanje Visokog saveta tužilaštva".

Članom 104 Zakona o Ustavnom sudu propisano je izvršenje akata ustavnog suda:

- Državni i drugi organi, organizacije kojima su poverena javna ovlašćenja, političke stranke, sindikalne organizacije, udruženja građana ili verske zajednice dužni su da, u okviru svojih prava i dužnosti, izvršavaju odluke i rešenja Ustavnog suda.

U drugom stavu istog člana navodi se: