Slušaj vest

Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov izjavio je komentarišući proslavu bronzane medalje hrvatskih rukometaša sa Evropskog prvenstva na Trgu bana Jelačića u Zagrebu uz ustaške pesme Marka Perkovića Tompsona, da je to potpuno tipično i prirodno za Hrvate, koji, kako je naveo, više ne moraju da prikrivaju sadističku mržnju prema Srbima, koju su krili da bi postali deo EU.

Jovanov je odgovarajući na pitanje da li je saglasan sa tezom da se u Hrvatskoj pitanje pevanja ustaških pesama i antisrpski narativ koristi za njihove unutrašnje razmirice, istakao da se sa tim samo delimično slaže jer ne može da zanemari činjenicu da u Hrvatskoj i dalje traje progon "i ono malo Srba što je ostalo".

"Vi ste sad imali ponovo na ulazu u jedno srpsko selo grafite, Srbe na vrbe. Vi ponovo imate maltretiranje Srba kroz pokušaj uspostavljanja hrvatske pravoslavne crkve od strane ovih iz Domovinskog pokreta, što je direktna naslednica onoga što je Pavelić radio u NDH", naveo je Jovanov za K1.

Ukazao je da se, nažalost, svako pitanje unutrašnjih razmirica u Hrvatskoj i te kako tiče Srba i na kraju "slomi preko leđa Srba".

1/21 Vidi galeriju Doček rukometaša Hrvatske - Marko Perković Tompson Foto: Printskrin

"Na kraju krajeva čak i taj Milanović, koji je juče dao izjavu kakvu je dao, negde je u kampanji gde nije znao da ga snimaju pričao o tome kako mu je neki deda bio ustaša i tako dalje", naveo je Jovanov.