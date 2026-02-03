Slušaj vest

Bivši medijski koordinator Novog DSS-a Uroš Piper postavio je pitanja tužiocu Mladenu Nenadiću, optužujući tužilaštvo za netransparentnost i moguće opstrukcije u istrazi, i tražio odgovore o pokušajima obojene revolucije, blokaderima...

1. Zašto se do juče, i učešća na blokaderskoj tribini, nije pojavljivao u javnosti i obaveštavao je šta se dešava u predmetu Nadstrešnica?

2. Da li je pokrenuta istraga ko je u Srbiju uneo desetine miliona evra za sprovođenje obojene revolucije?

3. Ko je pripremao upad u institucije države 15. marta prošle godine i u saradnji sa kojim pojedincima iz policije?

4. Ko je iz tužilaštva sprečio privođenje hrvatskog državljanina Zdravka Ponoša?

5. Ko stoji iza organizovane grupe crnokošuljaša koji su u avgustu prošle godine pokušali u Novom Sadu da ubiju pripadnike Vojske Srbije iz jedinice Kobre?

Kako je istakao, sve su to pitanja za tužioca Nenadića na koja verovatno nećemo dobiti odgovore ali "očekuje da će novo tužilaštvo i novi tužioci sve to istražiti".

